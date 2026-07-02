Cette sélection touche des profils très variés, du citadin pressé au foyer qui veut affronter la chaleur sereinement. Certains produits répondent à un besoin ponctuel, d'autres s'inscrivent dans un usage quotidien sur toute la saison. Voici comment s'y retrouver.

Trottinette Ausom Gosoul 2 : pensée pour les trajets urbains, avec une autonomie confortable jusqu'à 70 km.

Aspirateurs TINECO Floor One S7 : pratiques pour un nettoyage sans effort, sol et poussière en un seul passage.

Samsung Galaxy S25 : une option pour changer de smartphone sans faire exploser le budget.

Robots de piscine Ultenic et AIRROBO : utiles pour profiter du bassin sans y consacrer son temps libre.

Garmin Forerunner 255 : dédiée aux sportifs qui veulent suivre précisément leurs performances.

Climatiseur Voltman et ventilateur Shark : deux solutions complémentaires pour garder son intérieur frais.