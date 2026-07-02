Les soldes d'été battent leur plein et Cdiscount multiplie les réductions sur la mobilité, l'électroménager et le sport connecté. Trottinette, aspirateurs laveurs, robots de piscine ou climatiseur : la sélection du jour couvre les besoins de la saison.
L'été s'installe et les besoins évoluent : rafraîchir son intérieur, entretenir sa piscine, ou simplement s'équiper malin avant les vacances. Cdiscount en profite pour proposer une nouvelle vague de réductions sur des produits pensés pour la saison. Cette sélection réunit dix offres soigneusement choisies, entre mobilité urbaine, entretien de la maison, high-tech du quotidien et confort thermique.
On y retrouve aussi bien des références grand public que des marques spécialisées, avec des remises qui vont de quelques euros à plusieurs centaines. De quoi couvrir un large éventail de besoins sans multiplier les recherches. Voici le détail des 10 offres à ne pas laisser filer.
Top 10 bons plans Cdiscount pour les soldes d'été
- Trottinette Électrique Ausom Gosoul 2 à 379,00 € au lieu de 459,00 €
- Aspirateur Balai Laveur TINECO Floor One S7 Stretch Ultra à 279,99 € au lieu de 329,99 €
- Samsung Galaxy S25 128 Go Gris à 668,03 € au lieu de 686,60 €
- Robot de piscine Ultenic Pooleco P10 à 134,99 € au lieu de 159,99 €
- Montre connectée Garmin Forerunner 255 Grise à 199€ au lieu de 228,00 €
- Robot Piscine AIRROBO CP20 à 349,99 € au lieu de 369,99 €
- Aspirateur laveur TINECO Floor One S7 Artist à 299,99 € au lieu de 349,99 €
- Tablette 10 Pouces Android 13 16 Go RAM 128 Go ROM à 69,99 € au lieu de 79,99 €
- Climatiseur Monobloc KUB-E+ 10000BTU Voltman à 999,97 € au lieu de 1199,00 €
- Ventilateur brumisateur SHARK ChillPill FA022EU à 109,98 € au lieu de 129,00 €
À qui s'adressent ces bons plans ?
Cette sélection touche des profils très variés, du citadin pressé au foyer qui veut affronter la chaleur sereinement. Certains produits répondent à un besoin ponctuel, d'autres s'inscrivent dans un usage quotidien sur toute la saison. Voici comment s'y retrouver.
Trottinette Ausom Gosoul 2 : pensée pour les trajets urbains, avec une autonomie confortable jusqu'à 70 km.
Aspirateurs TINECO Floor One S7 : pratiques pour un nettoyage sans effort, sol et poussière en un seul passage.
Samsung Galaxy S25 : une option pour changer de smartphone sans faire exploser le budget.
Robots de piscine Ultenic et AIRROBO : utiles pour profiter du bassin sans y consacrer son temps libre.
Garmin Forerunner 255 : dédiée aux sportifs qui veulent suivre précisément leurs performances.
Climatiseur Voltman et ventilateur Shark : deux solutions complémentaires pour garder son intérieur frais.
Pourquoi ces offres sont intéressantes maintenant
Les soldes d'été coïncident avec une période où la demande grimpe sur certains produits, notamment tout ce qui touche au rafraîchissement et à l'entretien de la piscine. Les stocks sur ce type d'articles ont tendance à se tendre à mesure que les températures montent.
Les remises constatées ici, jusqu'à -17 % sur certains produits, restent cohérentes avec les pratiques habituelles de la période de soldes. C'est aussi le moment où les références les plus demandées peuvent se retrouver en rupture, ce qui pousse à ne pas trop tarder pour les produits qui correspondent à un besoin immédiat.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Le bon moment pour équiper son intérieur avant la suite de l'été
Les soldes d'été offrent une fenêtre limitée pour s'équiper sans attendre les prochaines promotions saisonnières. Les catégories liées au confort thermique et à l'entretien de la maison sont particulièrement concernées cette année, avec des températures qui poussent à anticiper plutôt qu'à improviser en pleine canicule. Les produits comme le climatiseur Voltman ou le ventilateur brumisateur Shark répondent directement à ce besoin immédiat.
À l'inverse, les articles plus polyvalents, comme les aspirateurs laveurs ou la trottinette électrique, restent pertinents sur toute la durée de l'été et au-delà. Miser sur cette période permet de couvrir plusieurs besoins en une seule commande, sans multiplier les achats au fil des semaines.
Une sélection pensée pour durer toute la saison
Contrairement à certaines promotions ponctuelles limitées à quelques heures, cette sélection Cdiscount couvre des produits utiles sur plusieurs mois. Un robot de piscine ou une montre connectée sportive continueront de servir bien après la fin des soldes, contrairement à des achats plus impulsifs.
C'est aussi l'occasion de remplacer un équipement vieillissant à moindre coût, notamment sur l'électroménager connecté où les écarts de prix restent significatifs. Cette logique d'investissement raisonné distingue une sélection soldes bien construite d'une accumulation de réductions isolées.
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.