Une quatrième canicule débute ce mardi 28 juillet en France, avec des pics attendus jusqu'à 40°C dès demain. Face à ce nouvel épisode de chaleur extrême, voici les climatiseurs mobiles encore disponibles et livrables avant que le mercure ne s'affole.
Après un court répit, la France bascule dans sa quatrième canicule de l'été 2026, avec 20 départements déjà placés en vigilance jaune ce mardi après-midi, une vigilance qui devrait s'étendre à une majeure partie du pays dès mercredi 29 juillet, potentiellement en niveau orange. Le pic de chaleur est attendu ce mercredi, avec des maximales pouvant grimper jusqu'à 40°C du centre-est à l'Alsace, et Météo-France évoque même une possible prolongation de cet épisode jusqu'au 5-6 août.
Dans ce contexte de tension récurrente sur les stocks, cette sélection réunit quatre climatiseurs mobiles encore disponibles chez Amazon, du modèle d'entrée de gamme jusqu'au très haut de gamme.
- Climatiseur Olimpia Splendid Aquaria S1 à 240,40 € au lieu de 269,90 € (11% de réduction)
- Climatiseur Olimpia Splendid Dolceclima à 312,29 € au lieu de 419 € (25% de réduction)
- Climatiseur mobile Komfotteu à 990,99 €
- Climatiseur mobile LifeZeal à 2547,99 € au lieu de 2599 € (2% de réduction)
En complément de cette sélection, de nombreuses ventes flash sont déjà disponibles sur Amazon et évoluent en temps réel :
Olimpia Splendid Aquaria S1, le climatiseur déshumidificateur le plus accessible
Ce modèle Olimpia Splendid se positionne comme l'entrée de gamme de la sélection, combinant fonction climatisation et déshumidification avec un système de filtration de l'air intégré. Dans un contexte où la nuit de mercredi à jeudi s'annonce particulièrement chaude, avec des minimales attendues entre 20 et 23°C sur une grande partie du territoire, ce type d'appareil devient particulièrement utile pour retrouver un sommeil de qualité. La marque italienne Olimpia Splendid, reconnue depuis plusieurs décennies dans le secteur du chauffage et de la climatisation, garantit une fiabilité appréciable pour un achat réalisé dans l'urgence.
✅ Les points forts
- Prix d'entrée le plus accessible de toute la sélection
- Fonction déshumidificateur avec filtration de l'air intégrée
- Marque reconnue dans le domaine du chauffage et de la climatisation
❌ Les limites
- Remise modeste (11%) par rapport aux autres offres de la sélection
- Puissance de refroidissement plus limitée qu'un modèle supérieur
Olimpia Splendid Dolceclima, le meilleur rapport puissance/prix de la sélection
Avec plus de 100 € d'économie, ce second modèle Olimpia Splendid affiche la remise la plus intéressante de toute la sélection en pourcentage, juste à temps pour ce quatrième épisode caniculaire de l'été. Livré avec télécommande, ce climatiseur mobile classique s'installe facilement dans un salon ou une chambre spacieuse, sans nécessiter de travaux ni d'installation fixe, un vrai plus pour une mise en route immédiate avant le pic de chaleur attendu ce mercredi.
✅ Les points forts
- Remise la plus élevée en pourcentage de toute la sélection (25%)
- Marque reconnue dans le domaine du chauffage et de la climatisation
- Installation simple et rapide, sans travaux
❌ Les limites
- Modèle mobile classique, donc plus volumineux qu'un split
- Niveau sonore généralement plus élevé que sur les modèles split fixes
Climatiseur mobile Komfotteu, le climatiseur silencieux pour un usage prolongé
Avec un tarif nettement supérieur à la moyenne de la sélection, ce climatiseur Komfotteu mise sur un fonctionnement silencieux et une minuterie programmable, deux atouts appréciables pour un usage nocturne, particulièrement pertinent alors que les nuits s'annoncent aussi étouffantes que les journées durant ce nouvel épisode. Son prix élevé reflète la tension persistante sur le marché des climatiseurs mobiles, mise à mal par la succession de quatre vagues de chaleur depuis fin mai.
✅ Les points forts
- Fonctionnement silencieux, idéal pour un usage nocturne
- Minuterie programmable et télécommande incluse
- Disponibilité rapide malgré la pénurie généralisée sur le marché
❌ Les limites
- Prix très élevé, largement au-dessus de la moyenne de la sélection
- Aucune remise affichée actuellement sur ce modèle
Climatiseur mobile LifeZeal, le modèle premium pour les très grandes surfaces
Avec 14 000 BTU, c'est le modèle le plus puissant de toute la sélection, conçu pour rafraîchir efficacement de très grandes surfaces, un open space ou plusieurs pièces communicantes. Un atout non négligeable puisque Météo-France anticipe une chaleur durable pouvant se prolonger jusqu'au 23 août selon certaines projections, bien au-delà de ce seul épisode. Son positionnement très haut de gamme et son tarif élevé le réservent toutefois à un budget conséquent ou à un usage semi-professionnel, la remise actuelle restant purement symbolique.
✅ Les points forts
- Puissance maximale de 14 000 BTU, idéale pour de très grandes surfaces
- Fonctions combinées refroidissement + déshumidification
- Télécommande incluse pour un pilotage confortable
❌ Les limites
- Prix très élevé, largement au-dessus du reste de la sélection
- Remise quasi symbolique (2%), l'essentiel de l'investissement reste à prix plein
Pénurie de climatiseurs mobiles : Amazon tire son épingle du jeu
Après trois épisodes de canicule rapprochés depuis fin mai, le marché français du climatiseur mobile reste sous forte tension, avec des ruptures de stock généralisées chez de nombreuses enseignes physiques et en ligne. Amazon parvient toutefois à maintenir la disponibilité de plusieurs références clés, du modèle d'entrée de gamme au très haut de gamme, alors que cette quatrième vague de chaleur s'annonce d'ores et déjà comme l'une des plus intenses de l'été, avec des pics pouvant atteindre 40 à 43°C selon les modèles météorologiques. Cette capacité à sécuriser ses approvisionnements permet à la plateforme de continuer à livrer rapidement, là où d'autres distributeurs peinent à honorer leurs commandes dans des délais raisonnables.
Attention aux ruptures de stocks pour la nouvelle canicule
Avec cette quatrième canicule qui démarre officiellement ce mardi 28 juillet et un pic attendu dès demain, les stocks de climatiseurs mobiles encore disponibles risquent de s'épuiser très rapidement dans les prochaines heures. Météo-France évoque une chaleur qui pourrait perdurer bien au-delà de ce seul épisode, avec des tendances saisonnières annonçant 70% de probabilité d'un trimestre juillet-août-septembre plus chaud que la normale sur l'ensemble du territoire. Face à cette incertitude et à l'expérience des précédentes vagues de chaleur qui ont vidé les rayons en quelques jours, mieux vaut sécuriser son achat dès maintenant plutôt que de risquer une nouvelle pénurie prolongée.
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