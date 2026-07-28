Après un court répit, la France bascule dans sa quatrième canicule de l'été 2026, avec 20 départements déjà placés en vigilance jaune ce mardi après-midi, une vigilance qui devrait s'étendre à une majeure partie du pays dès mercredi 29 juillet, potentiellement en niveau orange. Le pic de chaleur est attendu ce mercredi, avec des maximales pouvant grimper jusqu'à 40°C du centre-est à l'Alsace, et Météo-France évoque même une possible prolongation de cet épisode jusqu'au 5-6 août.

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