La fonctionnalité la plus originale de cet écran, c’est la 3D sans lunettes de Samsung. La marque combine une lentille lenticulaire intégrée au panneau avec deux caméras et des algorithmes de view mapping qui suivent la position de votre tête pour afficher des images légèrement différentes : une par œil. Il propose aussi une conversion 2D vers 3D grâce à l’IA, pour appliquer de la profondeur aux contenus non natifs 3D.

Par contre c'est une technologie très sensible à votre positionnement face à l’écran. Malgré le suivi de la caméra, il ne faut pas trop bouger pour que ça reste immersif, mais arriver à un tel résultat sans lunettes, c'est assez bluffant. Heureusement qu’à côté de ça, il reste un écran gaming réactif et de qualité, puisqu’il faut rappeler qu'il affiche de la 4K avec 165 images par seconde.