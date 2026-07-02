Le Samsung Odyssey G90XF est un écran PC gaming bien particulier qui ne se contente pas d’afficher de la 4K : il le fait en 3D. Et pour les Soldes, vous le retrouvez à 479 euros au lieu de 1 299 euros sur Rakuten.
La 3D n’est pas la technologie qui a le plus percé sur le marché des écrans PC gaming, mais ça reste quand même intéressant à utiliser, surtout pour gagner en profondeur. Avec l’Odyssey 3D G90XF, Samsung propose un écran 4K capable d’afficher cette technologie stéréoscopique sans lunettes, mais en utilisant une lentille lenticulaire intégrée et un suivi oculaire embarqué pour projeter une image distincte par œil. Cet écran coûte normalement 1 299 euros mais il est affiché à 529 euros sur Rakuten. Si vous utilisez le code ORDI50, il passe à 479 euros. Sinon, vous le retrouvez à 529,99 euros directement sur Fnac.
Voici le Samsung Odyssey G90XF 27" à 479 euros au lieu de 1 299 euros avec le code ORDI50 sur Rakuten
Voici le Samsung Odyssey G90XF 27" à 529,99 euros au lieu de 1 299 euros sur Fnac
Pourquoi choisir le Samsung Odyssey 3D G90XF ?
- Parce qu’il est différent, ce n’est pas un simple écran 4K 165 Hz, déjà top pour le gaming : il propose aussi de la 3D pour une expérience visuelle qui sort des sentiers battus.
- Pour son statut d’écran PC gaming parce qu’au final, avec ou sans 3D, c’est une dalle IPS de 27 pouces solide, fluide avec un temps de réponse ultra rapide.
- Pour sa polyvalence parce qu'au final, qui peut le plus, peut le moins donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Pour travailler, regarder des vidéos ou juste aller sur Internet, il peut très bien faire l’affaire.
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La technologie 3D sans lunettes de Samsung
La fonctionnalité la plus originale de cet écran, c’est la 3D sans lunettes de Samsung. La marque combine une lentille lenticulaire intégrée au panneau avec deux caméras et des algorithmes de view mapping qui suivent la position de votre tête pour afficher des images légèrement différentes : une par œil. Il propose aussi une conversion 2D vers 3D grâce à l’IA, pour appliquer de la profondeur aux contenus non natifs 3D.
Par contre c'est une technologie très sensible à votre positionnement face à l’écran. Malgré le suivi de la caméra, il ne faut pas trop bouger pour que ça reste immersif, mais arriver à un tel résultat sans lunettes, c'est assez bluffant. Heureusement qu’à côté de ça, il reste un écran gaming réactif et de qualité, puisqu’il faut rappeler qu'il affiche de la 4K avec 165 images par seconde.
Du gaming en 4K à 165 Hz, un confort à toute épreuve
Le G90XF adopte un châssis plat de 27 pouces avec une finition Mercury Silver, monté sur un pied ergonomique qui permet de le régler en hauteur jusqu’à 120 mm, de l’incliner et aussi de le faire pivoter. Pour le côté gaming, il y a même un petit éclairage LED sur la partie inférieure de l’écran, qu’il est possible de synchroniser avec le Edge Lighting. C'est une dalle IPS de 27 pouces qui affiche de la 4K UHD avec une couverture annoncée de 99 % sRGB.C’est une dalle compatible HDR10 et HDR10+ Gaming avec une luminosité maximale annoncée à 350 cd/m², ce qui permet de jouer même dans une pièce avec un peu de luminosité. En plus, il prend en charge les technologies AMD FreeSync Premium et G-Sync, pour éliminer le tearing si vous avez un GPU compatible. Pour la connectique, cet écran propose un DisplayPort 1.4, deux ports HDMI 2.1, un hub USB et des haut-parleurs stéréo intégrés avec prise en charge du son spatial.
✅ Les points forts
- La 3D stéréoscopique sans lunettes via une lentilleL’affichage 4K@165 Hz avec une latence de 1 ms GtG
- Convertit la 2D en 3D via l'IALa compatibilité FreeSync Premium et G-Sync
- Un design ergonomique
❌ Les limites
- L’expérience 3D dépendante de votre positionnement
- La luminosité HDR et le contraste IPS limitent le rendu face à la concurrence
- La 4K@165 Hz uniquement sur le DisplayPort
- La 3D n’est pas très répandue et donc pas très mature
Voici le Samsung Odyssey G90XF 27" à 479 euros au lieu de 1 299 euros avec le code ORDI50 sur Rakuten
Voici le Samsung Odyssey G90XF 27" à 529,99 euros au lieu de 1 299 euros sur Fnac
Le Samsung Odyssey 3D G90XF est un écran PC gaming 4K 165 Hz et 1 ms qui ajoute une carte sur la table : la 3D. Pour 1 299 euros, ça aurait été difficile de recommander cet écran, mais si vous arrivez à l’avoir pour 479 euros, c’est un peu plus intéressant. Parce que la technologie n’a pas vraiment pris et qu’il n’y a pas tant de contenus que ça qui sont optimisés pour la 3D. Mais comme il utilise l’IA pour donner un effet 3D aux contenus 2D, ça reste sympathique à utiliser.
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