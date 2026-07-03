En plein été, la course aux abonnements IA ne faiblit pas, et les factures s'accumulent aussi vite que les outils. StackSocial propose actuellement le plan Pro de 1min.AI en accès à vie pour 24,58 € avec le code JULY30, une offre que la rédaction a examinée pour savoir si elle mérite vraiment votre attention.
Multiplier les abonnements à ChatGPT, Midjourney et un outil de transcription à part entière finit par peser lourd sur le budget mensuel. StackSocial casse actuellement le prix du plan Pro de 1min.AI, affiché à 39,99 € avant remise, puis ramené à 24,58 € une fois le code JULY30 appliqué au moment du paiement, contre 205,41 € en tarif plein.
Cette plateforme tout-en-un regroupe plusieurs modèles d'IA générative dans une seule interface disponible sur Web, Windows, Mac, iOS et Android. Elle s'adresse en priorité aux créateurs de contenu, rédacteurs freelances et petites équipes qui souhaitent réduire le nombre d'abonnements IA à gérer au quotidien.
Voici le 1min.AI Pro (accès à vie) à 24,58 € au lieu de 205,41 € chez StackSocial !
Pourquoi choisir le 1min.AI Pro ?
- Prix cumulé avec le code JULY30 : 24,58 € au lieu de 205,41 €, soit une remise proche de 88 % sur le tarif plein.
- 1 000 000 crédits renouvelés chaque mois : de quoi couvrir une utilisation régulière en texte, image et audio sans surcoût récurrent.
- Un paiement unique à vie : aucun abonnement mensuel à renouveler, avec mises à jour incluses sur la durée.
1min.AI au quotidien : ce que permet réellement l'abonnement Pro
L'abonnement Pro donne accès à un chat multi-modèles permettant d'interroger GPT-4o, Claude 3 ou Gemini au sein d'une même session, à des outils de génération et d'édition d'images (DALL-E, Stable Diffusion, upscaling, suppression d'arrière-plan), ainsi qu'à une suite audio complète incluant la synthèse vocale et la transcription de fichiers. Dans son test consacré à l'outil, la rédaction de Clubic souligne que la plateforme est disponible en français et qu'elle intègre également un module de traitement de documents, utile pour synthétiser un PDF sans changer d'interface.
Le volume mensuel d'un million de crédits convient bien à une utilisation professionnelle courante centrée sur le texte et l'image. La génération vidéo reste toutefois plus gourmande en crédits et mérite d'être surveillée si elle devient un usage régulier.
1min.AI face aux abonnements séparés : quel arbitrage ?
Face au cumul d'abonnements individuels comme ChatGPT Plus ou Midjourney, 1min.AI apporte une vraie simplification budgétaire pour les profils polyvalents. Les utilisateurs très spécialisés sur un seul modèle avancé y trouveront en revanche moins d'intérêt qu'un abonnement direct chez l'éditeur concerné.
✅ Les points forts
- Accès à GPT, Claude et Gemini depuis une seule interface en français
- Génération et édition d'images incluses (DALL-E, Stable Diffusion)
- Suite audio complète : synthèse vocale, transcription et traduction
- Applications disponibles sur Web, Windows, Mac, iOS et Android
- Paiement unique à vie avec 1 million de crédits renouvelés chaque mois
❌ Les limites
- Système de crédits qui demande une prise en main initiale
- La génération vidéo consomme les crédits plus rapidement que le texte ou l'image
- Plateforme facturée en dollars américains, avec d'éventuels frais de conversion bancaire
- Code promotionnel à saisir manuellement au moment du paiement
N'oubliez pas le code JULY30 au moment du paiement pour profiter du 1min.AI Pro à vie à 24,58 €.
Le plan Pro à vie de 1min.AI s'adresse avant tout aux créateurs de contenu, rédacteurs freelances et petites équipes qui jonglent déjà avec plusieurs outils IA et cherchent à consolider leurs usages en une seule interface. À 24,58 € avec le code JULY30, l'investissement s'amortit rapidement face au cumul de plusieurs abonnements mensuels séparés.
Les profils très spécialisés sur un seul modèle avancé, ou ceux dont la génération vidéo constitue l'usage principal, trouveront sans doute davantage de valeur dans un abonnement direct chez l'éditeur concerné. Pour tous les autres, cette offre à durée limitée mérite d'être considérée avant l'expiration du code promotionnel.
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