Multiplier les abonnements à ChatGPT, Midjourney et un outil de transcription à part entière finit par peser lourd sur le budget mensuel. StackSocial casse actuellement le prix du plan Pro de 1min.AI, affiché à 39,99 € avant remise, puis ramené à 24,58 € une fois le code JULY30 appliqué au moment du paiement, contre 205,41 € en tarif plein.

Cette plateforme tout-en-un regroupe plusieurs modèles d'IA générative dans une seule interface disponible sur Web, Windows, Mac, iOS et Android. Elle s'adresse en priorité aux créateurs de contenu, rédacteurs freelances et petites équipes qui souhaitent réduire le nombre d'abonnements IA à gérer au quotidien.