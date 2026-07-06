Avec trois modes de ventilation, une lumière intégrée et un fonctionnement silencieux, ce ventilateur de plafond Iralan est parfait en cette période de forte chaleur pour un peu plus de 50 euros grâce au code CDFR06 chez Aliexpress.
En cette période de forte chaleur, tous les moyens sont bons pour essayer de se rafraîchir. Parmi eux, on retrouve les ventilateurs de plafond. Iralan propose un modèle de 42" qui se démarque avec une lumière intégrée. Durant les soldes d’été, il est disponible pour 51,39 euros chez Aliexpress grâce au code CDFR06.
Voici le ventilateur de plafond Iralan à 51,39 euros au lieu de 63,92 euros chez Aliexpress
Pourquoi choisir le ventilateur de plafond Iralan ?
- Trois modes de vitesse : Grâce à la télécommande, vous pourrez régler le niveau de la ventilation pour l’adapter aux besoins pour ne pas être gêné durant la nuit ou pour vous rafraîchir lors d’une séance de sport.
- Une ampoule de 18 W : Le ventilateur s’accompagne d'une ampoule avec trois couleurs différentes et six niveaux d'’intensité.
- Pour l’été et pour l’hiver : L’été, le ventilateur donne une sensation de fraîcheur tandis que l’hiver, il se charge de redistribuer la chaleur accumulée au plafond pour tenter de réchauffer la pièce.
Pour se rafraîchir en toutes circonstances
Avec cette version de 42" de ce ventilateur de plafond Iralan, la marque affirme que son produit est 10 % plus large que ceux disponibles sur le reste du marché. L’installer risque de vous demander un peu de travail, mais une fois fixé au plafond, vous pourrez gérer la ventilation depuis la télécommande fournie.
Il possède trois niveaux de ventilation adaptés à différents besoins que ce soit pour une séance de sport ou pour passer une nuit au frais. Si vous choisissez cette seconde option, vous ne serez pas dérangé puisque l’appareil est silencieux la nuit. Dans le mode le moins puissant, il se limite à 35 dB, l’équivalent d’un chuchotement.
Un ventilateur quatre saisons
Aliexpress annonce que ce ventilateur sera livré avant le 15 août. Une plage de livraison assez large qui laisse le temps à la canicule de faire des dégâts. Même si les températures au mois d’août sont assez chaudes, l’hiver peut vite arriver. Cependant, ce ventilateur est aussi efficace l’hiver. L’été, il brasse l’air pour donner une sensation de fraîcheur. L’hiver, il se charge de redistribuer la chaleur accumulée au plafond pour réchauffer la pièce.
Cet objet ne se contente pas d’être un ventilateur de plafond. Il s’accompagne d’une ampoule de 18 W avec une luminosité maximale de 2 400 lumens. Il se compose de trois couleurs différentes et de six niveaux d’intensité, tous réglables depuis la télécommande.
✅ Les points forts
- Trois niveaux d’intensité pour le ventilateur
- Une ampoule de 18 W
- Une télécommande pour ajuster la puissance du ventilateur et le niveau de la lumière
❌ Les limites
- Le modèle proposé limité à 42"
- Une installation qui peut être compliquée
Voici le ventilateur de plafond Iralan à 51,39 euros au lieu de 63,92 euros chez Aliexpress
Le ventilateur de plafond Iralan est une superbe alternative à une clim ou à un ventilateur. Plus silencieux que le premier, il couvre une surface plus grande que le second. Son fonctionnement silencieux ne vous empêchera pas de dormir tandis que sa lumière intégrée ne rend pas l’appareil inutilisable lorsque les températures sont acceptables.
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