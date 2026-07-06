Avec cette version de 42" de ce ventilateur de plafond Iralan, la marque affirme que son produit est 10 % plus large que ceux disponibles sur le reste du marché. L’installer risque de vous demander un peu de travail, mais une fois fixé au plafond, vous pourrez gérer la ventilation depuis la télécommande fournie.

Il possède trois niveaux de ventilation adaptés à différents besoins que ce soit pour une séance de sport ou pour passer une nuit au frais. Si vous choisissez cette seconde option, vous ne serez pas dérangé puisque l’appareil est silencieux la nuit. Dans le mode le moins puissant, il se limite à 35 dB, l’équivalent d’un chuchotement.