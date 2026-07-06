Le Roborock Qrevo S Pro est un robot-aspirateur 2-en-1 avec une puissance d’aspiration de 18 500 Pa et il est équipé de deux serpillières. Il s’entretient en autonomie grâce à sa station.
Pourquoi choisir le Roborock Qrevo S Pro ?
- Une puissance d’aspiration de 18 500 Pa : Ce Roborock aspire les principales miettes et poussières au sol. Il possède aussi un système anti-enchevêtrement pour les longs cheveux et les poils.
- Deux serpillères rotatives : Côté lavage, le robot-aspirateur emporte deux serpillères de 200 tours/minute. Elles s’élèvent aussi à proximité des tapis pour ne pas les abîmer.
- Une station autonome : Une fois son passage terminé, le Roborock Qrevo S Pro rejoint sa station autonome. Elle se charge de vider les poussières et de nettoyer les serpillières à l’eau.
Un robot-aspirateur efficace à un détail près
Pour configurer le Roborock Qrevo S Pro, tout se passe depuis l’application Roborock. Le robot-aspirateur effectue un premier passage pour cartographier votre intérieur. Ainsi, il sera possible de diviser les pièces en plusieurs zones indépendantes pour programmer plusieurs passages selon les heures de la journée. En action, l’appareil se repose sur une caméra LiDAR et la technologie Reactive Tech pour repérer et éviter les obstacles.
Le Qrevo S Pro possède une puissance d’aspiration de 18 500 Pa. C’est suffisant pour aspirer les miettes et les poussières. Si vous possédez de longs cheveux ou des poils d'animaux, un système anti-enchevêtrement est présent pour empêcher ces éléments de s’enrouler autour de la brosse. Petit bémol : cette dernière n’est pas extensible et ne peut pas atteindre les bords les plus difficiles d’accès comme les plinthes ou les coins
Une station autonome pour le lavage
Ce défaut se répercute aussi sur les deux serpillières. Elles n'arrivent pas à accéder aux plinthes et aux coins et laissent une marge de cinq centimètres. Le même constat se fait aussi le long des tapis. Par crainte de les abîmer, l'engin ne s'aventure pas avec ses serpillières à proximité de cette surface. Pour éviter de les mouiller, le robot élève ses serpillières en cas de passage sur un tapis.
Une fois ses missions terminées, le Roborock Qrevo S Pro rejoint sa station autonome. Elle s’occupe de récolter les poussières dans un sac hermétique et assure quasiment deux mois d’entretien. Du côté des serpillières, elle les lave à 75 degrés avant de les sécher à 45 degrés pour éviter les odeurs et les moisissures. Un passage régulier à la machine sera toutefois nécessaire pour un nettoyage plus en profondeur.
✅ Les points forts
- Une puissance d’aspiration de 18 500 Pa
- Deux serpillières rotatives pour les sols
- Une station autonome qui nettoie et sèche les serpillières à l'eau chaude
❌ Les limites
- Le lavage le long des plinthes mis de côté
- Une zone de protection des tapis trop importante
Sans se placer sur le marché du haut de gamme, le Roborock Qrevo S Pro est un appareil polyvalent grâce à sa puissance d'aspiration de 18 500 Pa et ses deux serpillières. Si un défaut pour le nettoyage le long des plinthes est à déplorer, il est comblé par cette réduction de 34 % chez Amazon.
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