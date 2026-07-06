Pour configurer le Roborock Qrevo S Pro, tout se passe depuis l’application Roborock. Le robot-aspirateur effectue un premier passage pour cartographier votre intérieur. Ainsi, il sera possible de diviser les pièces en plusieurs zones indépendantes pour programmer plusieurs passages selon les heures de la journée. En action, l’appareil se repose sur une caméra LiDAR et la technologie Reactive Tech pour repérer et éviter les obstacles.

Le Qrevo S Pro possède une puissance d’aspiration de 18 500 Pa. C’est suffisant pour aspirer les miettes et les poussières. Si vous possédez de longs cheveux ou des poils d'animaux, un système anti-enchevêtrement est présent pour empêcher ces éléments de s’enrouler autour de la brosse. Petit bémol : cette dernière n’est pas extensible et ne peut pas atteindre les bords les plus difficiles d’accès comme les plinthes ou les coins