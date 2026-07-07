Avec ses montres connectées les plus onéreuses, Garmin a tendance à charger ses produits avec de nombreux boutons adaptés à différents besoins. Cette Vivoactive 5 est plus simple dans son design avec seulement deux boutons. Elle est aussi disponible avec une taille unique de 42 mm pour 11,1 mm d’épaisseur. Le seul bémol serait le bracelet par défaut en plastique, mais il est facilement remplaçable puisqu’il est compatible avec les bracelets « Quick-Release » de 20 mm.

Cette montre possède un écran AMOLED d’1,2 pouce avec une résolution de 325 pixels par pouce. Cet écran est lumineux et devrait pouvoir être lu dans toutes les conditions. Un réel avantage pour les sportifs.

Une fonction « Always-On » est aussi de la partie. Pour personnaliser la montre, Garmin l’a dotée d’une série de cadrans virtuels. Une fonctionnalité intéressante sur le papier, mais la distinction entre les différents cadrans peut être compliquée à réaliser.