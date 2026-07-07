La Vivoactive 5 est une montre d’entrée de gamme de Garmin. La marque ne propose cependant pas un produit au rabais et cet accessoire dispose d’une multitude de fonctionnalités liées au sport.
Garmin est une marque avec une large gamme de montres connectées. Si le prix de certains modèles peut flirter avec les 800 euros, la firme dispose d’une gamme plus accessible : les Vivoactive. Le modèle le plus récent est la Garmin Vivoactive 6, mais celle qui nous intéresse dans cette offre, c’est la Vivoactive 5 puisqu’elle est disponible avec une remise de 25 % durant les soldes d’été d’Amazon.
Pourquoi choisir la Garmin Vivoactive 5 ?
- Pour son design simpliste : Contrairement aux montres haut de gamme de Garmin, cette Vivoactive fait le choix de la simplicité. Seulement deux boutons sont présents sur un côté du boîtier.
- Un suivi précis pour le sport : Cette Vivoactive 5 possède plusieurs capteurs dédiés au sport, dont un pour la fréquence cardiaque. Malgré un prix plus serré, tous ces capteurs sont précis, notamment le GPS.
- Plus de dix jours d’autonomie : Garmin annonce 11 jours d'autonomie et cinq jours avec le mode « Always-On ». Selon vos utilisations, vous pourrez facilement tenir une semaine sans recharger la montre.
Un design simplifié
Avec ses montres connectées les plus onéreuses, Garmin a tendance à charger ses produits avec de nombreux boutons adaptés à différents besoins. Cette Vivoactive 5 est plus simple dans son design avec seulement deux boutons. Elle est aussi disponible avec une taille unique de 42 mm pour 11,1 mm d’épaisseur. Le seul bémol serait le bracelet par défaut en plastique, mais il est facilement remplaçable puisqu’il est compatible avec les bracelets « Quick-Release » de 20 mm.
Cette montre possède un écran AMOLED d’1,2 pouce avec une résolution de 325 pixels par pouce. Cet écran est lumineux et devrait pouvoir être lu dans toutes les conditions. Un réel avantage pour les sportifs.
Une fonction « Always-On » est aussi de la partie. Pour personnaliser la montre, Garmin l’a dotée d’une série de cadrans virtuels. Une fonctionnalité intéressante sur le papier, mais la distinction entre les différents cadrans peut être compliquée à réaliser.
Fidèle au sport
Avec sa Vivoactive 5, Garmin ne déroge pas à sa ligne sportive. Sa montre présente une multitude de capteurs pour différents usages. Parmi eux, un capteur pour analyser le stress ou pour calculer la fréquence cardiaque.
Côté GPS, contrairement aux Forerunner, la Vivoactive 5 doit se contenter d’un GPS avec un système mono-bande. Par conséquent, le tracé du GPS est moins précis que sur les modèles haut de gamme de la marque, mais la différence reste minime et ne devrait pas déranger les passionnés de course à pied.
✅ Les points forts
- Un écran OLED lumineux
- Une autonomie convaincante
- Garmin ne déçoit pas sur la partie sport
❌ Les limites
- Un bracelet par défaut en plastique légèrement décevant
- Une fausse diversité dans les cadrans visuels
Cette Garmin Vivoactive 5 s’adresse à ceux qui cherchent une montre discrète pour la vie quotidienne pouvant afficher des données précises pour le sport. La montre coche ces deux critères et s’offre un prix désormais plus abordable grâce à cette réduction d’Amazon.
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