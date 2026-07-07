Au lieu de 999,99 euros, le Lenovo Yoga Slim 7 passe à 799,99 euros. L'occasion de découvrir un laptop compact, puissant et endurant, parfait pour les déplacements.
Alors que les vacances viennent de débuter, la reprise du travail ou des études approche déjà à grands pas. Pour aborder cette nouvelle rentrée dans les meilleures conditions, vous pouvez compter sur les soldes d'été et Darty pour profiter d'une réduction de 200 euros sur ce Lenovo Yoga Slim 7.
Pourquoi choisir le Lenovo Yoga Slim 7 ?
- Une configuration qui mise sur la polyvalence : Avec son Intel Core Ultra 5 et ses 16 Go de RAM, ce laptop conviendra pour de la bureautique, mais aussi pour monter les projets vidéo les plus simples.
- Un espace de stockage confortable : Avec son SSD d'1 To, vous pourrez stocker tous vos fichiers sans problème. En cas de souci, vous pourrez compter sur le port USB-C pour ajouter un disque dur externe.
- Une batterie longue durée : Sa batterie de 70 Wh lui permet de tenir 34 heures. La charge rapide est présente pour récupérer trois heures d'utilisation en 15 minutes de charge.
À emmener partout
Le Lenovo Yoga Slim 7 est avant tout un ultrabook. Preuve en est, son format compact avec seulement 1,19 kilo sur la balance et 13,9 mm d'épaisseur. Ce format portable ne serait rien sans une belle autonomie. Grâce à sa batterie de 70 Wh, ce laptop peut tenir pendant 34 heures en une seule charge. Si vous tombez à court de batterie, il ne faudra que 15 minutes pour récupérer trois heures d'autonomie.
Ce PC portable emporte un écran OLED de 14 pouces. S'il possède une résolution FHD+ (1 900 x 1 200 pixels), l'écran est limité au 60 Hz. Cependant, ce taux de rafraîchissement ne devrait pas être gênant pour les tâches du quotidien. Sa luminosité de 600 nits sera confortable pour une utilisation même dans une pièce baignée par le soleil comme une véranda.
Des performances polyvalentes
Malgré ce format compact, le Lenovo Yoga Slim 7 possède une configuration très intéressante. Son Intel Core Ultra 5 et les 16 Go de RAM peuvent assurer les tâches bureautiques, mais aussi quelques missions créatives. Éditer des photos sur Canva sera possible tout comme le montage vidéo. Pour cette dernière partie, il ne faudra pas être trop gourmand sur les demandes et se contenter des montages simples. Pour faciliter la création de contenu, une souris est incluse dans cette offre.
Tous vos fichiers seront stockés dans le SSD d'1 To. Un espace de stockage suffisant pour les missions demandées à ce laptop. Pour connecter un SSD externe, vous pourrez compter sur la connectique complète. On retrouve un port USB-C, un USB-A 3.2, un port HDMI et un combo jack.
✅ Les points forts
- Une dalle QOLED de 14"
- 16 Go de RAM et un SSD d'1 To
- Une souris incluse
❌ Les limites
- Copilot+ laisse toujours à désirer
- Une connectique limitée
Le Lenovo Yoga Slim 7 est un ordinateur portable qui s'adresse aux personnes souvent en déplacement. Il parvient à mêler un format léger avec une configuration puissante pour répondre aux principales missions professionnelles.
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