Le Lenovo Yoga Slim 7 est avant tout un ultrabook. Preuve en est, son format compact avec seulement 1,19 kilo sur la balance et 13,9 mm d'épaisseur. Ce format portable ne serait rien sans une belle autonomie. Grâce à sa batterie de 70 Wh, ce laptop peut tenir pendant 34 heures en une seule charge. Si vous tombez à court de batterie, il ne faudra que 15 minutes pour récupérer trois heures d'autonomie.

Ce PC portable emporte un écran OLED de 14 pouces. S'il possède une résolution FHD+ (1 900 x 1 200 pixels), l'écran est limité au 60 Hz. Cependant, ce taux de rafraîchissement ne devrait pas être gênant pour les tâches du quotidien. Sa luminosité de 600 nits sera confortable pour une utilisation même dans une pièce baignée par le soleil comme une véranda.