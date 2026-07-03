Le Prime Day est terminé, mais l'Anker Nano II 65W reste affiché à prix réduit chez Amazon, en plein cœur des soldes d'été. De quoi remplacer plusieurs chargeurs par un seul boîtier compact, sans attendre un prochain événement promotionnel.
Avec sa technologie GaN II et ses trois ports de charge, l'Anker Nano II 65W tient dans un boîtier à peine plus grand qu'un étui d'écouteurs sans fil. Amazon maintient ce modèle à un tarif intéressant via cette offre sur le chargeur Anker un choix pertinent pour qui souhaite se débarrasser de plusieurs blocs secteur au profit d'un seul accessoire polyvalent. Ce bon plan concerne aussi bien les possesseurs d'iPhone et de smartphones Android que les utilisateurs d'ultraportables comme le Dell XPS 13 ou le MacBook Air.
La compatibilité PPS (Programmable Power Supply) permet en complément une charge rapide adaptée aux smartphones Samsung Galaxy et Google Pixel les plus récents, sans nécessiter un chargeur dédié pour chaque appareil.
Pourquoi choisir l'Anker Nano II 65W ?
- Un prix qui reste attractif après le Prime Day : 24,99 € au lieu de 39,99 €, soit une réduction de 38 % chez Amazon.
- La technologie GaN II : un format compact qui délivre jusqu'à 65 W sans multiplier l'encombrement sur le bureau ou dans un sac.
- Trois ports pour trois usages : de quoi recharger simultanément un ordinateur portable, une tablette et un smartphone depuis une seule prise.
Un seul chargeur pour remplacer tous les autres
Sur le papier, l'Anker Nano II 65W tient une promesse simple : concentrer la puissance de plusieurs chargeurs dans un format réduit. Branché seul sur son port USB-C principal, il délivre jusqu'à 65 W, de quoi alimenter un MacBook Pro 13 pouces ou un ultraportable Windows équivalent. En charge simultanée sur ses trois ports, la puissance se répartit entre les appareils connectés, ce qui permet de recharger un ordinateur, une tablette et un smartphone en parallèle sans perte excessive de vitesse. La rédaction de Clubic, qui suit régulièrement les évolutions de la gamme Anker, relève dans ses analyses produit une stabilité thermique appréciable sur cette ligne Nano II, un point rassurant pour un usage quotidien prolongé.
Face aux autres chargeurs GaN du marché
L'Anker Nano II 65W ne vise pas les configurations les plus gourmandes, les laptops gaming ou les stations de travail réclament davantage de puissance. Il vise en revanche un usage quotidien polyvalent, entre smartphone, tablette et ultraportable, là où beaucoup de chargeurs se limitent à un seul type d'appareil.
✅ Les points forts
- Format compact grâce à la technologie GaN II, facile à glisser dans un sac ou une trousse de voyage
- Trois ports actifs simultanément pour charger plusieurs appareils depuis une seule prise
- Compatibilité PPS pour une charge rapide adaptée aux smartphones Samsung Galaxy et Google Pixel récents
- Broches repliables pratiques pour le rangement et les déplacements
- Large compatibilité déclarée avec iPhone, iPad, MacBook, Steam Deck et PC portables USB-C
❌ Les limites
- Les 65 W ne suffisent pas pour les laptops gaming ou les configurations les plus exigeantes
- En charge triple simultanée, la puissance se répartit entre les ports et n'atteint plus le maximum sur chaque appareil
- Certains Samsung Galaxy récents restent limités à la Super Fast Charging 25 W avec ce modèle, sans atteindre les 45 W
- Le câble de charge n'est pas toujours inclus selon le pack commandé, à vérifier avant l'achat
L'Anker Nano II 65W est encore à 24,99 € chez Amazon, mais les stocks sur ce type de promotion s'écoulent vite : mieux vaut vérifier la disponibilité sans trop tarder.
L'Anker Nano II 65W à 24,99 € s'adresse à un profil précis : celui qui jongle chaque jour entre plusieurs appareils USB-C et qui veut réduire le nombre de chargeurs sur son bureau ou dans son sac. Les utilisateurs de MacBook Air, de Dell XPS 13 ou de smartphones Android compatibles PPS y trouveront un accessoire fiable, compact et suffisamment puissant pour l'essentiel des usages quotidiens.
En revanche, les possesseurs de laptops gaming ou de configurations réclamant plus de 65 W devront se tourner vers un modèle plus puissant. Pour tous les autres, cette offre chez Amazon reste une manière raisonnable de simplifier sa charge sans attendre un prochain temps fort promotionnel.
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