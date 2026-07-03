Avec sa technologie GaN II et ses trois ports de charge, l'Anker Nano II 65W tient dans un boîtier à peine plus grand qu'un étui d'écouteurs sans fil. Amazon maintient ce modèle à un tarif intéressant via cette offre sur le chargeur Anker un choix pertinent pour qui souhaite se débarrasser de plusieurs blocs secteur au profit d'un seul accessoire polyvalent. Ce bon plan concerne aussi bien les possesseurs d'iPhone et de smartphones Android que les utilisateurs d'ultraportables comme le Dell XPS 13 ou le MacBook Air.

La compatibilité PPS (Programmable Power Supply) permet en complément une charge rapide adaptée aux smartphones Samsung Galaxy et Google Pixel les plus récents, sans nécessiter un chargeur dédié pour chaque appareil.