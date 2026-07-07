Après deux premières vagues de chaleur, la troisième canicule de l'été 2026 s'installe sur la France et vide un peu plus les rayons des marchands en ventilateurs. Le ventilateur sur pied Ardes AR5S40PBR, avec télécommande et minuterie, fait partie des rares références qui restent commandables, à 59,90 € chez Amazon.
Voici le ventilateur sur pied Ardes AR5S40PBR à 59,90 € au lieu de 97,12 € chez Amazon !
La pénurie de ventilateurs s'installe durablement en France depuis le début de l'été 2026, et les modèles encore en stock se négocient parfois à des tarifs supérieurs à ceux du printemps. L'Ardes AR5S40PBR fait partie des rares références sur pied qui échappent pour l'instant à la rupture généralisée chez les marchands. Doté de cinq pales de 40 cm, d'une télécommande et d'une minuterie programmable jusqu'à 7,5 heures, ce modèle s'adresse aux foyers qui cherchent une solution simple et efficace avant que les prochains pics de chaleur ne compliquent encore les achats. Vous pouvez profiter de cette offre encore active chez Amazon avant que les stocks ne s'épuisent complètement.
Facile à installer et à régler en quelques minutes, il vise avant tout les chambres et les salons de taille moyenne, sans prétendre remplacer un climatiseur mobile lors des épisodes les plus sévères de chaleur.
Pourquoi choisir le ventilateur sur pied Ardes AR5S40PBR ?
- Disponibilité encore réelle : après deux vagues de canicule, de nombreuses références sont en rupture de stock, mais cet Ardes reste commandable chez Amazon.
- Confort d'usage au quotidien : la télécommande et la minuterie programmable jusqu'à 7,5 heures évitent de se relever la nuit pour ajuster la ventilation.
- Réglages complets pour un usage précis : hauteur, inclinaison et oscillation ajustables permettent d'orienter le flux d'air exactement où vous en avez besoin.
Un ventilateur pensé pour les nuits chaudes et les pièces à vivre
Avec ses cinq pales de 40 cm et une puissance de 50 watts, l'Ardes AR5S40PBR vise un usage domestique classique, chambre, salon ou bureau, loin des prétentions techniques des modèles connectés les plus onéreux. L'oscillation automatique combinée à la hauteur réglable permet de couvrir une pièce de taille moyenne sans avoir à repositionner l'appareil en pleine nuit. Dans son comparatif des meilleurs ventilateurs 2026, la rédaction Clubic rappelle qu'un modèle sur pied reste la solution la plus pertinente pour les étés français tant que les températures intérieures restent sous les 35 degrés Celsius, la climatisation devenant nécessaire au delà. Pour les nuits les plus agitées, la minuterie jusqu'à 7,5 heures permet de couper l'appareil automatiquement une fois l'endormissement passé.
Une alternative accessible face aux ventilateurs connectés
Face aux modèles sans pales ou connectés, souvent vendus au delà de 150 euros, l'Ardes AR5S40PBR mise sur la simplicité mécanique et un tarif nettement plus contenu. Il ne propose ni pilotage Wi-Fi ni écran digital, mais reste une option pragmatique pour qui cherche avant tout à se rafraîchir efficacement sans complexité superflue.
✅ Les points forts
- Un tarif contenu à 59,90 € alors que de nombreuses références comparables sont en rupture de stock ou plus chères
- Une télécommande pratique pour ajuster la vitesse sans avoir à se lever
- Une minuterie programmable jusqu'à 7,5 heures pour un usage nocturne maîtrisé
- Une hauteur et une inclinaison réglables pour orienter précisément le flux d'air
- Une oscillation automatique pour une diffusion homogène dans la pièce
❌ Les limites
- Aucune connectivité Wi-Fi ni application dédiée
- Un niveau sonore correct sans égaler les modèles les plus silencieux du marché
- Une couverture qui reste limitée aux pièces de taille moyenne
- Un design assez classique, moins soigné que certains modèles premium
Le ventilateur Ardes AR5S40PBR reste disponible à 59,90 € chez Amazon, mais les stocks continuent de s'amenuiser à chaque nouvelle vague de chaleur.
Ce ventilateur sur pied Ardes AR5S40PBR s'adresse avant tout aux foyers qui cherchent une solution simple, efficace et surtout encore disponible pour affronter la troisième canicule de l'été 2026. Son tarif de 59,90 €, sa télécommande et sa minuterie en font une option raisonnable pour équiper une chambre ou un salon de taille moyenne sans attendre le prochain réassort.
Les personnes qui recherchent un modèle connecté, ultra silencieux ou capable de couvrir une grande pièce peuvent en revanche passer leur chemin et se tourner vers des références plus techniques. Pour les autres, mieux vaut valider la disponibilité de cette offre Amazon sans trop tarder, les stocks de ventilateurs continuant de fondre à chaque nouvelle vague de chaleur en France.
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