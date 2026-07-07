La pénurie de ventilateurs s'installe durablement en France depuis le début de l'été 2026, et les modèles encore en stock se négocient parfois à des tarifs supérieurs à ceux du printemps. L'Ardes AR5S40PBR fait partie des rares références sur pied qui échappent pour l'instant à la rupture généralisée chez les marchands. Doté de cinq pales de 40 cm, d'une télécommande et d'une minuterie programmable jusqu'à 7,5 heures, ce modèle s'adresse aux foyers qui cherchent une solution simple et efficace avant que les prochains pics de chaleur ne compliquent encore les achats. Vous pouvez profiter de cette offre encore active chez Amazon avant que les stocks ne s'épuisent complètement.

Facile à installer et à régler en quelques minutes, il vise avant tout les chambres et les salons de taille moyenne, sans prétendre remplacer un climatiseur mobile lors des épisodes les plus sévères de chaleur.