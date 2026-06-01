Ce nouveau modèle adopte une approche un peu plus minimaliste que le XPS 14 pour s'appuyer sur un châssis en aluminium usiné CNC, plus compact et plus léger. Ce dernier n'est pas sans nous rappeler, d'ailleurs, celui du XPS 13 2022… qui misait peu ou prou sur la même approche à l'époque.

Au menu, un volet connectique minimaliste avec seulement deux ports USB-C (Thunderbolt 4 réservé aux variantes haut de gamme), mais un encombrement réduit : 12,7 mm d'épaisseur pour 1 kg tout rond sur la balance. En termes de format, c'est évidemment le MacBook Neo qui est visé.