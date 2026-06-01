Dans le cadre du Computex 2026, Dell annonce une toute nouvelle mouture de son emblématique XPS 13. L'appareil descend un peu en gamme pour toucher cette fois les étudiants et, tenter, de concurrencer le MacBook Neo sans toutefois jouer pleinement le jeu côté prix.
Dell avait promis de retaper sa gamme XPS, et pour l'instant, la marque tient promesse. Après avoir lancé ses excellents XPS 14 et 16 au printemps (nous avons d'ailleurs testé le XPS 14 sur Clubic) et alors qu'un modèle de 16 pouces plus costaud, voué aux créatifs, arrivera bientôt, le constructeur texan profite du Computex pour nous présenter son petit XPS 13 millésime 2026.
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Un nouvel XPS 13, plus léger, plus abordable, pensé pour les étudiants
Ce nouveau modèle adopte une approche un peu plus minimaliste que le XPS 14 pour s'appuyer sur un châssis en aluminium usiné CNC, plus compact et plus léger. Ce dernier n'est pas sans nous rappeler, d'ailleurs, celui du XPS 13 2022… qui misait peu ou prou sur la même approche à l'époque.
Au menu, un volet connectique minimaliste avec seulement deux ports USB-C (Thunderbolt 4 réservé aux variantes haut de gamme), mais un encombrement réduit : 12,7 mm d'épaisseur pour 1 kg tout rond sur la balance. En termes de format, c'est évidemment le MacBook Neo qui est visé.
Dell explique toutefois que cette nouvelle génération de XPS 13 était déjà conçue lorsque le MacBook Neo a été annoncé (ce qui paraît logique), et que la confrontation avec le petit ordinateur portable d'Apple est pour le coup fortuite.
Cela explique sans doute pourquoi Jeff Clarke (Vice-Président de Dell en charge des produits) indiquait dès le début du briefing auquel nous avons été conviés que l'appareil ne cherchera pas à s'attaquer frontalement au MacBook Neo sur le terrain tarifaire… mais plutôt à le surclasser en termes de rapport équipement / prix.
8 Go / 256 Go seulement en entrée de gamme… la grande « tendance » de ce Computex
Pour proposer un prix de départ qu'on suppose tout de même inférieur à celui du XPS 14, ce nouvel XPS 13 s'appuie sur des puces Intel Wildcat Lake. Du moins pour ses configurations les moins coûteuses. Les meilleures moutures, elles, resteront sous pavillon Panther Lake, à l'instar des XPS 14 et 16.
On retrouve donc un Core 5 320 (6 cœurs cadencés à 4,6 GHz en boost) sur le XPS 13 le plus accessible, couplé à 8 ou 16 Go de RAM (LPDDR5X-7467) et 256 ou 512 Go de SSD ; tandis que la variante la mieux équipée passe sur un Core Ultra 7 355 (8 cœurs à un maximum de 4,7 GHz), épaulé par 16 ou 32 Go de RAM et 512 Go ou 1 To de stockage.
Dans tous les cas, Dell mise sur un écran unique. En l'occurrence, il s'agit d'une dalle IPS QHD+ (2560 par 1600 pixels) et 120 Hz. Cet écran de 13,4 pouces est censé atteindre 500 cd/m2 de luminance maximale et couvrir intégralement le spectre DCI-P3, ce qui lui donnerait un léger sur celui du MacBook Neo. L'appareil embarque enfin une batterie de 51 Wh censée lui conférer jusqu'à 17 heures d'autonomie en streaming vidéo.
À l'heure où nous rédigeons ces lignes, Dell n'a pas encore annoncé de placement tarifaire précis pour son nouvel XPS 13. Cet article sera donc mis à jour dès que le constructeur nous aura indiqué un prix et une date de lancement pour ce modèle. Au regard de la communication actuelle de Dell, il y a toutefois fort à parier que l'on s'approchera des 1000 euros en version de base… soit 300 euros de plus qu'un MacBook Neo.
Source : Briefing Dell / Communiqué de presse et documents Dell