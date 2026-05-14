Jusqu'à 24 heures d'autonomie pour le petit, 26 heures sur batterie au maximum pour le grand, notamment grâce à des processeurs Intel Core Ultra de série 3 ou AMD Ryzen AI de série 400…Nous vous parlons ici d'un des principaux atouts des Dell 14S et 16S.

Positionnés en face des PC portables Samsung Galaxy Book, Acer Aspire ou encore ASUS VivoBook, ces nouveaux modèles milieu / haut de gamme s'invitent au catalogue de Dell pour apporter une alternative un tantinet plus accessible aux derniers XPS 14 et 16 dont nous vous parlions récemment.

Leur tarif ? dès 1299,99 euros pour le 14 pouces et à partir de 1349,99 euros pour le modèle de 16 pouces. Les deux appareils sont d'ailleurs d'ores et déjà disponibles. Voici ce qu'ils proposent :