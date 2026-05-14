En marge des nouveaux XPS 14 et 16, Dell lance aujourd'hui ses Dell 14S et 16S. Animés par les dernières puces d'Intel et AMD, eux-aussi sont élégants et endurants… tout en étant plus accessibles.
Jusqu'à 24 heures d'autonomie pour le petit, 26 heures sur batterie au maximum pour le grand, notamment grâce à des processeurs Intel Core Ultra de série 3 ou AMD Ryzen AI de série 400…Nous vous parlons ici d'un des principaux atouts des Dell 14S et 16S.
Positionnés en face des PC portables Samsung Galaxy Book, Acer Aspire ou encore ASUS VivoBook, ces nouveaux modèles milieu / haut de gamme s'invitent au catalogue de Dell pour apporter une alternative un tantinet plus accessible aux derniers XPS 14 et 16 dont nous vous parlions récemment.
Leur tarif ? dès 1299,99 euros pour le 14 pouces et à partir de 1349,99 euros pour le modèle de 16 pouces. Les deux appareils sont d'ailleurs d'ores et déjà disponibles. Voici ce qu'ils proposent :
Dell 16S : l'équilibre en grand format
Commençons par le grand modèle. Le Dell 16S s'appuie sur un châssis en aluminium de 15,3 mm d'épaisseur pour 1,77 kg. À l'intérieur de cette carlingue plutôt compacte sont logés des processeurs AMD « Gorgon Point » dont Dell ne nous donne pas encore le détail (les configurations AMD sont attendues un peu plus tard sur le marché), ou des puces Intel « Panther Lake », couplées à 16 ou 32 Go de mémoire vive (LPDDR5x) et à 512 Go, 1 To ou 2 To de SSD M2 (PCIe Gen 4).
Dans le détail, on peut choisir entre six processeurs Intel à ce stade, allant du Core Ultra 5 322 (6 cœurs) au puissant Core Ultra 9 386H (16 cœurs), en passant par le Core Ultra X7 358H (16 cœurs CPU complétés d'une partie graphique Xe3 à 12 cœurs). Ce SoC très polyvalent, notamment sur le plan GPU, est déjà installé à bord des derniers modèles XPS, nous l'avons testé récemment sur le MSI Prestige 14 Flip AI+.
Côté affichage, ce modèle va d'un écran 16 pouces IPS Full HD+ / 60 Hz (400 cd/m2) des plus classiques à une dalle OLED tactile 2,8K / 120 Hz bien plus sophistiquée. On y retrouve enfin une batterie de 70 Wh, un modem Wi-Fi 7 et une webcam Full HD compatible avec l'identification faciale.
Dell 14S : l'alternative au XPS 14 ?
Sans grande surprise, le Dell 14S reprend peu ou prou les mêmes ingrédients, mais en format 14 pouces, plus compact. On retrouve un châssis en aluminium de 12,3 mm d'épaisseur pour 1,45 kg cette fois, à l'intérieur duquel Dell vient loger les mêmes puces Intel que sur le Dell 16S, couplées là aussi à 16 ou 32 Go de LPDDR5x et 512 Go, 1 To ou 2 To de SSD. Là aussi, un modem Wi-Fi est d'actualité, au même titre qu'une webcam Full HD et une batterie de 70 Wh.
Même démarche pour l'écran. On y retrouve une dalle LCD IPS Full HD+ / 60 Hz (400 cd/m2) pour la version la plus accessible de l'appareil. En revanche, l'option OLED (tactile ou non) se limite ici à une définition Full HD+ et à 60 Hz de fréquence de rafraîchissement, ce qui est assez décevant à première vue.
Autre motif de complainte, les Dell 14S et 16S les plus abordables se contentent d'un écran NTSC a priori bien loin des standards de 2026 sur le plan visuel. L'idéal semble donc d'opter pour un écran plus cossu… en option.
Source : Communiqué de presse Dell / Briefing Dell