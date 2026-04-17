Comme à son habitude, Intel décline sa nouvelle gamme en trois sections allant du petit Core 3 304 (5 cœurs / 5 threads cadencés à un maximum de 4,3 GHz et limité à un seul cœur graphique Xe3) au Core 7 360 (6 cœurs / 6 threads cadencés à un maximum de 4,8 GHz et doté cette fois de deux cœurs GPU Xe3), en passant par le Core 5 330 (6 cœurs / 6 threads à 4,6 GHz maximum et 2 cœurs GPU Xe3).

Quelle que soit la puce choisie, Intel mise sur un TDP de base fixé à 15 W et sur une enveloppe thermique maximale de 35 W en turbo. On retrouve enfin un Neural Engine NPU 5 sur l'ensemble de la lignée, pour ouvrir à l'entrée de gamme les portes de l'IA calculée localement (entre 15 et 17 TOPS de puissance de calcul annoncés, hors GPU), tandis que la gravure en 18A est là aussi d'actualité.