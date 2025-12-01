Nous vous avons abondamment parlé de Panther Lake ces dernières semaines, mais Intel s'appuiera aussi sur une autre lignée de processeurs mobiles, d'entrée de gamme cette fois, pour courtiser les constructeurs de machines très abordables. Le nom de cette lignée de puces ? Wildcat Lake, qui devrait arriver sur le marché en début d'année 2026.

Avec beaucoup d'avance, on en sait étonnamment un peu plus, cette semaine, sur les spécifications de leurs remplaçantes : les puces Wildcat Lake Refresh, pressenties pour le début d'année 2027, là aussi sur des machines à petits prix. Qu'il s'agisse de PC portables à tarifs contenus ou de mini-PC entrée de gamme, par exemple.