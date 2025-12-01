Rapidement après Panther Lake, Intel devrait entamer la commercialisation de ses puces entrée de gamme Wildcat Lake, vouées aux PC les plus abordables de 2026. Les spécifications de la version « Refresh » de ces nouveaux processeurs mobiles à faible coût commencent déjà à émerger en ligne.
Nous vous avons abondamment parlé de Panther Lake ces dernières semaines, mais Intel s'appuiera aussi sur une autre lignée de processeurs mobiles, d'entrée de gamme cette fois, pour courtiser les constructeurs de machines très abordables. Le nom de cette lignée de puces ? Wildcat Lake, qui devrait arriver sur le marché en début d'année 2026.
Avec beaucoup d'avance, on en sait étonnamment un peu plus, cette semaine, sur les spécifications de leurs remplaçantes : les puces Wildcat Lake Refresh, pressenties pour le début d'année 2027, là aussi sur des machines à petits prix. Qu'il s'agisse de PC portables à tarifs contenus ou de mini-PC entrée de gamme, par exemple.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Wildcat Lake Refresh : à quoi s'attendre ?
Ces informations nous viennent en l'occurrence du leaker Jaykihn, sur X. Souvent bien informé, l'intéressé explique entre autres que la future gamme Wildcat Lake Refresh comprendra au moins une configuration supplémentaire par rapport à ce que l'on trouvera bientôt sur le lineup Wildcat Lake initial.
Pour Wildcat Lake Refresh, Intel miserait en effet sur un SKU à plus grand nombre de cœurs CPU, via une configuration 4+0+4 (comprenez quatre cœurs P-Cores, aucun cœur LP et quatre cœurs LP-E). Nous assisterions alors à une montée en gamme vis-à-vis de la configuration 2+0+4 (deux cœurs P-Cores, aucun cœur LP et quatre cœurs LP-E) des puces Wildcat Lake « classiques ».
L'entrée de gamme d'Intel se précise
Sur le plan graphique, les solutions Wildcat Lake Refresh de 2027 devraient conserver l'iGPU des processeurs Wildcat Lake « classiques », qui comprendra deux cœurs graphiques Xe3, deux unités RT et des cœurs XMX.
Il est toutefois possible que, sur la nouvelle configuration à 4 P-Cores évoquée plus haut, Intel double le nombre de cœurs de l'iGPU pour aboutir à un maximum de quatre cœurs graphiques Xe3 sur les meilleures configurations Wildcat Lake Refresh. Cela dit, WCCFTech note quand même que le support du ray-tracing devrait rester inactif sur ces puces.
Toujours selon Jaykihn, les processeurs mobiles Wildcat Lake seraient par contre basés sur une architecture à chiplet, non monolithique donc. On y trouverait une prise en charge des standards Thunderbolt 4, DDR5 et LPDDR5x. Ces solutions abordables développeront aussi, sauf changement, une puissance de calcul globale de 40 TOPS vouée à l'IA.