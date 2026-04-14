La fuite d'un document confidentiel d'Intel permet d'en savoir plus sur les références exactes de la gamme de processeurs Nova Lake.
Attendue quelque part entre la fin de l'année 2026 et le début de l'année 2027, la génération de processeurs Nova Lake est porteuse d'espoirs tant pour Intel elle-même que pour les usagers qui attendent de vrais concurrents aux Ryzen d'AMD… et pourquoi pas à la gamme X3D ?
Coyote Cove et Arctic Wolf sont dans un bâteau
Jusqu'à présent, les fuites liées à la gamme Nova Lake ne concernaient que quelques puces. Des références éparses, mais jamais de liste complète avec toutes les références. Jusqu'à présent donc.
Nos confrères de VideoCardz indiquent avoir pu mettre la main sur un tel document, aussi confidentiel soit-il. Nova Lake devrait être déclinée en plusieurs variantes. Celle qui occupe aujourd'hui est nommée Nova Lake-S et, selon nos confrères, baptisée Series 4 par Intel. Cela confirme que les puces devraient bien être appelées Core Ultra 400 avec les multiples variantes que cela suppose.
Pour Nova Lake, Intel parle toujours de cœurs performants et de cœurs efficaces avec, pour les premiers, les Coyote Cove et, pour les seconds, les Arctic Wolf. Intel introduira aussi son NPU 6 et une prise en charge de DDR5 en plus rapide, en 8 000 MT/s. On évoque aussi la possibilité de prise en charge du Wi-Fi 7, de l'ECC et de mémoire en CUDIMM ou CSODIMM alors que le Thunderbolt 5 ferait son apparition.
Toutes ces précisions données par VideoCardz viennent en plus de ce qui est clairement le plus important : la liste des puces envisagées par Intel avec, nous le savons déjà, quelques surprises.
Jusqu'à 288 Mo de cache « bLLC »
En effet, alors que nous sommes habitués au découpage en quatre gammes avec des Core Ultra 3, des Core Ultra 5, des Core Ultra 7 et, enfin, des Core Ultra 9. Deux puces Nova Lake sortent du lot.
|Nom à déterminer
|Nom à déterminer
|Nom de code
|P3DX
|P2DX
|Nombre de cœurs CPU
|52
|44
|Nombre de tuiles "compute"
|2
|2
|Cœurs performants (P-core)
|8 + 8
|8 + 8
|Cœurs efficaces (E-core)
|16 + 16
|12 + 12
|Cœurs basse conso (LPE-core)
|4
|4
|Cache "bLLC"
|288 Mo
|288 Mo
|Cœurs GPU (Xe3-core)
|2
|2
|TDP
|175 W
|175 W
Ces puces ont déjà été évoquées à plusieurs reprises et elles se distinguent tout d'abord par la présence de deux tuiles dites « compute ». Un peu comme si Intel avait assemblé deux puces pour obtenir un processeur redoutable. Le fait est que le processeur le plus costaud pourra ainsi compter sur 52 cœurs et un cache surdimensionné de 288 Mo.
Nul doute que ce processeur Nova Lake sera absolument hors de prix et il en ira évidemment de même pour son petit frère à « seulement » 44 cœurs. Non, pour trouver des puces un peu plus accessibles, c'est vers la seconde partie du listing dévoilé par VideoCardz qu'il nous faut nous tourner.
Une seule puce sans iGPU ?
Là, nous n'affichons que cinq références pour plus de clarté, mais il faut savoir que la documentation Intel parle de six puces : un Core Ultra 5 identifié en MS2KF copie les caractéristiques du MS2K, l'iGPU en moins.
|Core Ultra 9
|Core Ultra 9
|Core Ultra 7
|Core Ultra 7
|Core Ultra 5
|Nom de code
|P2D
|P2K
|P1D
|P1K
|MS2K
|Cœurs CPU
|28
|28
|24
|24
|22
|Tuiles "compute"
|1
|1
|1
|1
|1
|P-core
|8
|8
|8
|8
|6
|E-core
|16
|16
|12
|12
|12
|LPE-core
|4
|4
|4
|4
|4
|Cache "bLLC"
|144 Mo
|x
|144 Mo
|x
|x
|Xe3-core
|2
|2
|2
|2
|2
|TDP
|125 W
|125 W
|125 W
|125 W
|125 W
Sur cette partie de la gamme Nova Lake-S, on retiendra évidemment l'unique tuile « compute » qui réduit le nombre de cœurs à des valeurs auxquelles nous sommes plus habitués : de 22 à 28 selon que l'on parle d'un Core Ultra 5, d'un Core Ultra 7 ou d'un Core Ultra 9. Notons au passage, le maximum de 8 cœurs performants sur toute la gamme.
Notons aussi que le cache bLLC – sorte d'équivalent au X3D d'AMD – n'est pas présent sur beaucoup de références : seulement deux sur cette gamme de processeurs prévus pour un TDP de 125 watts.
Un Core Ultra 9 avec seulement 6 P-cores
Justement, la dernière partie de la gamme Nova Lake-S se focalise sur les puces dont le TDP est sensiblement plus bas : on est passé à quelque chose de plus raisonnable, à 65 watts.
|Core Ultra 9
|Core Ultra 7
|Core Ultra 5
|Core Ultra 5
|Core Ultra 3
|Nom de code
|P2
|P1
|MS2
|MS1
|T1
|Cœurs CPU
|22
|16
|12
|8
|6
|Tuiles "compute"
|1
|1
|1
|1
|1
|P-core
|6
|4
|4
|4
|2
|E-core
|12
|8
|4
|0
|0
|LPE-core
|4
|4
|4
|4
|4
|Cache "bLLC"
|144 Mo
|x
|x
|x
|x
|Xe3-core
|2
|2
|2
|2
|2
|TDP
|65 W
|65 W
|65 W
|65 W
|65 W
Il reste malgré tout possible pour Intel de proposer un Core Ultra 9 encore doté de 22 cœurs et de 144 Mo de cache bLLC, mais avec « seulement » 6 cœurs performants et 12 cœurs efficaces. Il conviendra bien sûr si ce CPU n'usurpe pas le nom de Core Ultra 9.
Notons aussi l'existence, à l'autre bout du spectre, d'un processeur d'entrée de gamme avec seulement 6 cœurs dont 4 ne sont que des LPE-core. Ce Core Ultra 3 devrait toutefois se distinguer par une faible consommation.