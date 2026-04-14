Jusqu'à présent, les fuites liées à la gamme Nova Lake ne concernaient que quelques puces. Des références éparses, mais jamais de liste complète avec toutes les références. Jusqu'à présent donc.

Nos confrères de VideoCardz indiquent avoir pu mettre la main sur un tel document, aussi confidentiel soit-il. Nova Lake devrait être déclinée en plusieurs variantes. Celle qui occupe aujourd'hui est nommée Nova Lake-S et, selon nos confrères, baptisée Series 4 par Intel. Cela confirme que les puces devraient bien être appelées Core Ultra 400 avec les multiples variantes que cela suppose.

Pour Nova Lake, Intel parle toujours de cœurs performants et de cœurs efficaces avec, pour les premiers, les Coyote Cove et, pour les seconds, les Arctic Wolf. Intel introduira aussi son NPU 6 et une prise en charge de DDR5 en plus rapide, en 8 000 MT/s. On évoque aussi la possibilité de prise en charge du Wi-Fi 7, de l'ECC et de mémoire en CUDIMM ou CSODIMM alors que le Thunderbolt 5 ferait son apparition.

Toutes ces précisions données par VideoCardz viennent en plus de ce qui est clairement le plus important : la liste des puces envisagées par Intel avec, nous le savons déjà, quelques surprises.