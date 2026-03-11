La gamme Arrow Lake Refresh se limite à deux puces pour le moment. Des puces qu'Intel a présenté dans le détail avant leur sortie, calée au 26 mars.
Choses « promises », choses dues. Les rumeurs disaient donc vrai et Intel a profité de ce 11 mars pour dévoiler sa nouvelle gamme de processeurs, les Arrow Lake Refresh ou Core Ultra 200S Plus.
Le Core Ultra 9 290K Plus bel et bien annulé
Reconnaissons que, chez Intel, l'attente se place plutôt autour de la future génération de processeurs Nova Lake dont la sortie n'est pas prévue avant, au mieux, la toute fin d'année.
Reste qu'Intel n'entendait pas laisser sa gamme précédente sans mise à jour. De fait, un petit refresh est bel et bien prévu sur Arrow Lake : les rumeurs en parlent depuis maintenant plusieurs mois. Les derniers bruits de couloir avaient toutefois souligné qu'Intel allait changer son fusil d'épaule et ne pas sortir le modèle le plus haut de gamme, un temps attendu, le Core Ultra 9 290K.
Là encore, les rumeurs étaient dans le vrai et la présentation de la nouvelle gamme par Intel est l'occasion de voir combien cette salve est finalement réduite : seulement deux processeurs sont donc prévus, les Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus avec, à chaque fois, des caractéristiques tout à fait conformes à celles attendues.
Core Ultra 5 250K Plus et Core Ultra 7 270K Plus
Nous avons donc deux puces qui misent essentiellement sur la progression du nombre de cœurs efficaces, une légère augmentation de la fréquence boost et un accroissement logique du cache L3.
Ainsi, le Core Ultra 7 270K Plus se dote de 24 cœurs organisés en 8 cœurs performants et 16 cœurs efficaces. Par rapport au Core Ultra 7 265K, on gagne 100 MHz de boost sur les P-cores comme sur les E-cores alors que les fréquences de base baissent légèrement : 200 MHz de moins sur les P-cores et 100 MHz de moins sur les E-cores. Le cache L3 progresse de 6 Mo pour atteindre 36 Mo.
Les différences se situent dans les mêmes eaux entre le nouveau Core Ultra 5 250K Plus et le plus ancien Core Ultra 5 245K, mais le plus important est sans doute ailleurs… dans la prise en charge de la mémoire vive. Jusqu'à présent, sur Arrow Lake, on devait se contenter de RAM DDR5 à 6400 MT/s. Il se trouve qu'avec la variante Refresh, on passe à de la DDR5-7200. Compte tenu des coûts actuels, pas sûr que ce changement soit exploitable par tous.
En revanche, puisque nous parlons de coûts, il est intéressant de noter qu'Intel paraît étonnamment raisonnable pour cette sortie. En effet, même si nous n'avons pas encore les équivalences en euros, les Core Ultra 200K Plus sont donnés pour 199 dollars et 299 dollars, respectivement pour le Core Ultra 5 250K Plus et le Core Ultra 7 270K Plus.
On peut estimer ces prix à plus ou moins 210 euros pour le 250K Plus et peut-être 320 euros pour le 270K Plus. Rappelons que les Core Ultra 245K et 265K étaient, respectivement, à 309 dollars et 394 dollars à leur lancement. Certes, ces prix remontent à plus d'un an et les nouvelles puces ne sont justement pas si nouvelles, mais la tarification reste à souligner.
Enfin, sachez que, là encore comme prévu, les deux processeurs seront commercialisés à partir du 26 mars prochain.
