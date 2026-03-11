Ainsi, le Core Ultra 7 270K Plus se dote de 24 cœurs organisés en 8 cœurs performants et 16 cœurs efficaces. Par rapport au Core Ultra 7 265K, on gagne 100 MHz de boost sur les P-cores comme sur les E-cores alors que les fréquences de base baissent légèrement : 200 MHz de moins sur les P-cores et 100 MHz de moins sur les E-cores. Le cache L3 progresse de 6 Mo pour atteindre 36 Mo.

Les différences se situent dans les mêmes eaux entre le nouveau Core Ultra 5 250K Plus et le plus ancien Core Ultra 5 245K, mais le plus important est sans doute ailleurs… dans la prise en charge de la mémoire vive. Jusqu'à présent, sur Arrow Lake, on devait se contenter de RAM DDR5 à 6400 MT/s. Il se trouve qu'avec la variante Refresh, on passe à de la DDR5-7200. Compte tenu des coûts actuels, pas sûr que ce changement soit exploitable par tous.