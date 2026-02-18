Alors qu'AMD n'est pas très bavarde et qu'Intel ne semble avoir dans sa manche qu'un refresh de ses processeurs Arrow Lake, tout porte à croire que l'année 2026 sera, en ce qui concerne le monde du CPU, assez calme.

Enfin, au moins pour la grande majorité de ses douze mois car, il se pourrait bien qu'en décembre l'arrivée de la génération Nova Lake fasse l'effet d'une bombe avec un retour en force espéré d'Intel. Notons tout de suite que le créneau de 2026 n'est pas encore confirmé par Intel et que Nova Lake pourrait bien n'arriver qu'en début d'année 2027.

Nova Lake promet d'exploiter les avancées réalisées sur Arrow Lake – notamment en termes d'efficacité énergétique – pour les porter toujours plus loin. Nova Lake devrait aussi et surtout profiter des réussites de Panther Lake dans le domaine du mobile pour offrir à Intel une nouvelle génération commune (desktop + mobile) de premier plan, plus de deux ans après la sortie d'Arrow Lake.