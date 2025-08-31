Un temps pensé comme une petite révolution dans l'offre d'Intel, l'architecture Arrow Lake n'a pas convaincu et la firme américaine reconnait aujourd'hui que les puces de cette génération n'ont pas réussi à trouver leur place.
Lancée à l'automne 2024, l'architecture Arrow Lake devait permettre de faire oublier les trois précédentes générations de processeurs et sortir Intel de sa torpeur. Hélas pour la firme américaine, le succès n'a pas été complètement au rendez-vous et, pour la première fois, un de ses représentants le reconnait… au moins en partie.
Arrow Lake soutient mal la comparaison avec Zen 5
Le 24 octobre dernier devait être un jour à marquer d'une pierre blanche, pour Intel comme pour nombre d'usagers fans de la firme américaine et déçus de la voir à ce point à la peine face aux Ryzen du concurrents de toujours.
Après trois générations – Alder Lake, Raptor Lake et Raptor Lake Refresh – très proches les unes des autres, en octobre 2024, Intel lançait enfin une véritable nouveauté à son catalogue de puces desktops. Une nouveauté qui empruntait pas mal aux architectures mobiles précédentes (Meteor Lake notamment) et qu'Intel baptisait Arrow Lake.
Nous avions évidemment testé les premiers modèles de cette architecture et si d'indiscutables améliorations permettaient, par exemple, d'aboutir à des puces bien plus efficaces énergétiquement parlant, le problème des performances – en valeur absolue – est un boulet que les processeurs Arrow Lake traînent, encore aujourd'hui, comme un boulet.
Plus gênant encore, si les processeurs Arrow Lake ne pouvaient effacer, sur certains points, faire oublier les générations Intel précédentes, ils devaient aussi et surtout lutter contre la nouvelle architecture Zen 5 d'AMD. Elle aussi a déçu des usagers, mais l'écart avec Arrow Lake était évident et, pour la première fois, un responsable d'Intel le reconnaît à demi-mots.
Intel reconnaît l'avantage d'AMD
À l'occasion d'une conférence téléphonique organisée dans le cadre de la Deustche Bank 2025 Technology Conference, c'est le Directeur administratif et financier d'Intel, David Zinsner, qui est revenu sur Arrow Lake tout en mettant l'accent sur le futur et le lancement prochain de Nova Lake.
« Comme vous le savez, nous avons un peu raté notre coup sur le marché desktop, notamment sur celui des ordinateurs hautes performances. Si l'on compare notre part de marché en dollars à notre part de marché unitaire, nos performances sont moins bonnes, et c'est principalement à cause de notre activité sur les ordinateurs de bureau haut de gamme que notre offre n'a pas été satisfaisante cette année. Nova Lake, notre prochain produit, propose une gamme de références plus complète.
Il s'adresse au marché des ordinateurs de bureau haut de gamme. Nous espérons donc améliorer notre position l'année prochaine. Globalement, je suis plutôt satisfait du client. Son exécution n'est pas parfaite, mais elle est plutôt bonne ».
Vous le voyez, on sent que David Zinsner est embêté, mais qu'il ne doit pas trop perdre la face. L'échec est avoué à demi-mots et il n'est surtout pas question de nommer la principale raison de cet échec – les produits d'AMD – même si on sent bien que la concurrence est un peu partout entre les lignes.
Le Directeur administratif et financier d'Intel aurait pu se fendre d'un mea culpa bien plus franc, mais reconnaissons que les propos qu'il tient sont déjà rares dans la bouche d'un tel responsable… lequel ne manque cependant pas de parler de Nova Lake. Puisqu'il faut toujours lire entre les lignes, on peut être sûr que le « nous espérons donc améliorer notre position l'année prochaine » est une façon de dire qu'avec Nova Lake, ça passe ou ça casse pour Intel.