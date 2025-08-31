Le 24 octobre dernier devait être un jour à marquer d'une pierre blanche, pour Intel comme pour nombre d'usagers fans de la firme américaine et déçus de la voir à ce point à la peine face aux Ryzen du concurrents de toujours.

Après trois générations – Alder Lake, Raptor Lake et Raptor Lake Refresh – très proches les unes des autres, en octobre 2024, Intel lançait enfin une véritable nouveauté à son catalogue de puces desktops. Une nouveauté qui empruntait pas mal aux architectures mobiles précédentes (Meteor Lake notamment) et qu'Intel baptisait Arrow Lake.

Nous avions évidemment testé les premiers modèles de cette architecture et si d'indiscutables améliorations permettaient, par exemple, d'aboutir à des puces bien plus efficaces énergétiquement parlant, le problème des performances – en valeur absolue – est un boulet que les processeurs Arrow Lake traînent, encore aujourd'hui, comme un boulet.