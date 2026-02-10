Si les Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus sont prévus pour fin-mars, il ne semble plus devoir être question du Core Ultra 9 290K Plus.
Sans doute satisfaite des performances de son Core Ultra 285K, Intel aurait décidé de ne pas commercialiser de processeur plus puissant avec le refresh attendu de la gamme Arrow Lake.
Au revoir Core Ultra 9 290K Plus
Il y a maintenant un peu plus d'un an, nous testions la génération Arrow Lake de processeur Intel pour machines desktop. Une génération qui n'a pas effacé tous les errements du passé, mais qui marque tout de même du mieux.
Si certaines rumeurs avaient, un temps, annoncé que la firme américaine n'avait aucune intention de faire évoluer cette génération Arrow Lake pour se focaliser sur la suite, Razer Lake, il n'en est finalement rien. Côté Razer Lake, silence radio, en revanche, Arrow Lake Refresh refait bien parler d'elle avec un changement de braquet intéressant.
En novembre dernier, date de la dernière « fuite » sérieuse, nous avions ce qui ressemblait aux caractéristiques techniques finales des trois puces envisagées par Intel pour cette gamme intermédiaire : le Core Ultra 9 290K Plus, le Core Ultra 7 270K Plus et le Core Ultra 5 250K Plus avec un tout petit coup de boost par rapport aux puces déjà lancées et, parfois, des cœurs en plus.
4 cœurs et quelques MHz de plus
Il semblerait aujourd'hui que ce « coup de boost » ne soit plus suffisant pour justifier le lancement du Core Ultra 9 290K Plus qu'Intel aurait donc décidé de mettre sur la touche.
À en croire @9550pro, un habitué des fuites sur la plateforme X, Intel ne va plus lancer que deux puces pour ce renouvellement de la gamme Arrow Lake, les deux plus petites évoquées précédemment. De fait, le Core Ultra 285K aura la charge de maintenir le haut de gamme Intel face à la concurrence, et ce, jusqu'à la sortie de la prochaine véritable génération.
À côté de cela, @9550pro semble savoir quand arrivera ce Refresh avec une précision sur les dates d'embargo des tests : il serait question du 23 mars, et ce, pour les deux puces restantes, le Core Ultra 7 270K Plus et le Core Ultra 5 250K Plus. Connaissant les habitudes d'Intel, si cette date est exacte, alors la sortie réelle des puces se ferait le 24 mars prochain, le lendemain.
Deux puces qui semblent avoir un certain intérêt par rapport aux modèles actuels car si le 290K Plus ne faisait qu'augmenter la fréquence boost, les 270K Plus et 250K Plus intègrent aussi 4 « E-cores » (cœurs efficaces) de plus. Ce ne sera sans doute pas suffisant pour révolutionner l'offre d'Intel, mais au moins il y a une réelle différence technique.
Une différence qu'Intel a décidé d'associer à une prise en charge plus évoluée de la mémoire vive DDR5 : sur Arrow Lake Refresh tout porte à croire qu'il sera question de DDR5-7200 contre de la DDR5-6400 pour Arrow Lake… mais, là non plus, pas de révolution en vue, surtout que vu les prix de la DDR5 aujourd'hui, on prend ce qu'on trouve !