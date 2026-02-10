Il y a maintenant un peu plus d'un an, nous testions la génération Arrow Lake de processeur Intel pour machines desktop. Une génération qui n'a pas effacé tous les errements du passé, mais qui marque tout de même du mieux.

Si certaines rumeurs avaient, un temps, annoncé que la firme américaine n'avait aucune intention de faire évoluer cette génération Arrow Lake pour se focaliser sur la suite, Razer Lake, il n'en est finalement rien. Côté Razer Lake, silence radio, en revanche, Arrow Lake Refresh refait bien parler d'elle avec un changement de braquet intéressant.

En novembre dernier, date de la dernière « fuite » sérieuse, nous avions ce qui ressemblait aux caractéristiques techniques finales des trois puces envisagées par Intel pour cette gamme intermédiaire : le Core Ultra 9 290K Plus, le Core Ultra 7 270K Plus et le Core Ultra 5 250K Plus avec un tout petit coup de boost par rapport aux puces déjà lancées et, parfois, des cœurs en plus.