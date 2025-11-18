Intel fait évoluer en douceur ses processeurs Core Ultra « Arrow Lake » avec un refresh qui devrait être plus intéressant que celui opéré sur la précédente génération, Raptor Lake.
En fin d'année 2026, Intel devrait lancer une toute nouvelle génération de processeurs pour PC de bureau, les Nova Lake. En attendant, c'est la gamme précédente qui connaître une mise à niveau avec la sortie des puces Arrow Lake Refresh, vraisemblablement dans les trois à cinq prochains mois.
Arrow Lake Refresh au premier semestre 2026
Comme le nom utilisé par toutes les sources et tous les médias le suggère sans ambiguïté, cette génération intermédiaire vient apporter quelques améliorations à la gamme Arrow Lake, sans en bouleverser les fondements.
Lancée il y a maintenant un an – en novembre 2024 – Arrow Lake était l'occasion d'introduire pas mal de nouveautés pour Intel qui devait toutefois faire confiance à TSMC pour sa production. Avec Arrow Lake Refresh, il y a de bonnes chances que le partenariat entre les géants américains et taiwanais se poursuive alors que, pour le moment, un total de trois nouvelles puces a été évoqué.
Ainsi, parallèlement aux Core Ultra 9 285K, 7 265K et 5 245K, nous devrions pouvoir compter sur les Core Ultra 9 290K Plus, 7 270K Plus et 5 250K Plus. D'un côté, le numéro de la référence augmente comme pour signaler que la fréquence de fonctionnement progresse et, de l'autre, le suffixe « Plus » est ajouté afin de signifier que de la DDR5 plus rapide est maintenant prise en charge.
Enfin, à moins que ce ne soit l'inverse bien sûr !
Core Ultra 9 290K Plus, 7 270K Plus et 5 250K Plus
Sans qu'ils ne communiquent précisément leurs sources, ce sont nos confrères de VideoCardz qui, les premiers, détaillent ainsi les spécifications techniques de ce nouveau trio de processeurs Arrow Lake.
En tête de liste, le Core Ultra 9 290K Plus ne semble pas apporter d'importants changements. Il garde le nombre de cœurs de son prédécesseur le Core Ultra 285K (8 cœurs Performants et 16 cœurs Efficaces) et ne fait progresser que les fréquences de fonctionnement en mode boost… et encore, de seulement 200 MHz que ce soit pour les cœurs P ou les cœurs E.
Le Core Ultra 7 270K Plus est un peu plus ambitieux avec le même nombre de cœurs P que le Core Ultra 7 265K (8), mais une nette augmentation du nombre de cœurs E (16 contre 12) qui le place au même niveau que les deux Core Ultra 9. Par rapport à ces derniers, il affiche des fréquences en retrait… et c'est d'ailleurs un peu une surprise : les cœurs tournent, de base, moins vite que sur le Core Ultra 7 265K et seul les cœurs E sont un peu plus rapides, en boost.
Enfin, le Core Ultra 5 250K Plus offre à peu près le même type de changements que le Core Ultra 7 Plus. Intel a augmenté le nombre de cœurs E (de 8 à 12), mais leur fréquence de base est réduite (-100 MHz) alors qu'en boost, ils progressent dans les mêmes proportions. Si les cœurs P ne sont pas plus nombreux, ils sont un peu plus rapides en boost (+100 MHz).
Ces trois processeurs ne doivent pas voir leur « max turbo power » changer par rapport à celui de leurs prédécesseurs à 250 watts pour les Core Ultra 7 et Ultra 9 quand le Core Ultra 5 se contente de 159 watts. Pour terminer, notons qu'Intel a fait évoluer le sous-système mémoire avec la prise en charge de la DDR5-7200 contre de la DDR5-6400 sur les Arrow Lake « de base ».