Le Core Ultra 7 270K Plus est un peu plus ambitieux avec le même nombre de cœurs P que le Core Ultra 7 265K (8), mais une nette augmentation du nombre de cœurs E (16 contre 12) qui le place au même niveau que les deux Core Ultra 9. Par rapport à ces derniers, il affiche des fréquences en retrait… et c'est d'ailleurs un peu une surprise : les cœurs tournent, de base, moins vite que sur le Core Ultra 7 265K et seul les cœurs E sont un peu plus rapides, en boost.

Enfin, le Core Ultra 5 250K Plus offre à peu près le même type de changements que le Core Ultra 7 Plus. Intel a augmenté le nombre de cœurs E (de 8 à 12), mais leur fréquence de base est réduite (-100 MHz) alors qu'en boost, ils progressent dans les mêmes proportions. Si les cœurs P ne sont pas plus nombreux, ils sont un peu plus rapides en boost (+100 MHz).

Ces trois processeurs ne doivent pas voir leur « max turbo power » changer par rapport à celui de leurs prédécesseurs à 250 watts pour les Core Ultra 7 et Ultra 9 quand le Core Ultra 5 se contente de 159 watts. Pour terminer, notons qu'Intel a fait évoluer le sous-système mémoire avec la prise en charge de la DDR5-7200 contre de la DDR5-6400 sur les Arrow Lake « de base ».