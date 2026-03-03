Deux dates semblent devoir constituer la campagne de lancement des processeurs Arrow Lake Refresh d'Intel : les 11 et 23 mars prochains.
Alors qu'AMD se prend un peu les pieds dans une communication que l'on va qualifier « d'imparfaite », Intel semble elle aussi préparer quelques sorties dans le monde plutôt calme des processeurs. Arrow Lake Refesh arrive…
Deux dates clés : 11 et 23 mars
Admettons-le, chez Intel nous attendons plutôt des nouvelles fraîches en provenance de la génération « révolutionnaire » Nova Lake. Soyons patients cependant, elle ne doit pas débarquer avant début 2027.
En attendant, il faudra se contenter d'une révision de la génération Arrow Lake, laquelle a été lancée en novembre 2024… presque une éternité pour Intel ! Il est donc plus que temps de nous proposer de nouvelles puces et tout porte à croire qu'elles pourraient être annoncées dès la semaine prochaine d'après les informations de nos confrères de VideoCardz.
Plutôt très fiables sur ce genre de fuites, le site explique effectivement que nous aurons droit à un lancement en deux temps, comme c'est souvent le cas avec Intel. VideoCardz nous encourage à marquer d'une pierre blanche les dates du 11 et du 23 mars : la première date serait celle d'une simple annonce, afin d'officialiser les choses.
En revanche, la seconde date – qui a déjà fuité à plusieurs reprises – serait celle du véritable NDA ou levée de l'embargo autour des tests. Si Intel garde ses bonnes vieilles habitudes, la disponibilité réelle des processeurs se ferait sans la foulée de cette levée de l'embargo.
Barroud d'honneur du socket LGA-1851
Nous n'avons cependant pas plus d'informations à vous communiquer à propos du line-up Arrow Lake Refresh. Cela dit, nous avions déjà eu de nombreuses précisions sur cette gamme intermédiaire.
En premier lieu, tout porte à croire qu'Intel n'envisage pas de puces très haut de gamme pour faire suite au Core Ultra 9 285K. Un temps, nous avions pu envisager un éventuel Core Ultra 9 290K Plus, mais les fuites les plus récentes misaient sur l'annulation de cette puce pour ne plus évoquer que, simplement, deux représentants à ce refresh.
Il n'est donc plus question que d'un Core Ultra 7 270K Plus et d'un Core Ultra 5 250K Plus. Dans les deux cas, la principale amélioration réside dans l'ajout de quatre cœurs efficaces (E-cores) par rapport aux puces Arrow Lake de base. Il est également question de prendre en charge une mémoire bien plus rapide : on parle de DDR5-7200 contre de la DDR5-6400 autrefois.
Reste maintenant à voir si ces rumeurs sont exactes et si Intel va pouvoir commercialiser ces nouvelles puces à des tarifs abordables. Compte tenu de la situation DRAM/NAND, il va falloir un très sérieux effort pour inciter les gens à s'équiper et à ne pas attendre Nova Lake.