Admettons-le, chez Intel nous attendons plutôt des nouvelles fraîches en provenance de la génération « révolutionnaire » Nova Lake. Soyons patients cependant, elle ne doit pas débarquer avant début 2027.

En attendant, il faudra se contenter d'une révision de la génération Arrow Lake, laquelle a été lancée en novembre 2024… presque une éternité pour Intel ! Il est donc plus que temps de nous proposer de nouvelles puces et tout porte à croire qu'elles pourraient être annoncées dès la semaine prochaine d'après les informations de nos confrères de VideoCardz.

Plutôt très fiables sur ce genre de fuites, le site explique effectivement que nous aurons droit à un lancement en deux temps, comme c'est souvent le cas avec Intel. VideoCardz nous encourage à marquer d'une pierre blanche les dates du 11 et du 23 mars : la première date serait celle d'une simple annonce, afin d'officialiser les choses.

En revanche, la seconde date – qui a déjà fuité à plusieurs reprises – serait celle du véritable NDA ou levée de l'embargo autour des tests. Si Intel garde ses bonnes vieilles habitudes, la disponibilité réelle des processeurs se ferait sans la foulée de cette levée de l'embargo.