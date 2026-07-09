Pour ceux qui sont habitués aux balais-aspirateurs, vous risquez d’être légèrement surpris avec ce Dyson V16 Piston Animal. Son poids dépasse la barre des trois kilos. Il se fait sentir au bout du bras et encore plus si vous essayez d’aspirer les poussières sur un meuble.

L’assemblage se fait en un claquement de doigts. Sur le papier, il ne faudrait donc que quelques secondes pour pouvoir aspirer avec ce V16. C’est ici qu’entre en scène l’application MyDyson. Le balai-aspirateur demande un appairage obligatoire avant de fonctionner. Une étape assez inutile puisque l'application ne fournit pas vraiment de détails pertinents et se contente d'être un résumé de votre historique de nettoyage.