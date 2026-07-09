Avec son autonomie pouvant dépasser une heure, le Dyson V16 Piston Animal peut aspirer les poussières dans les plus grandes surfaces. Il voit aussi son prix baisser à 699 euros du côté de Boulanger.
Pourquoi choisir le Dyson V16 Piston Animal ?
- Pour son assemblage facile : Ce Dyson V16 Piston Animal est fourni avec une multitude d’accessoires, mais ils s’emboîtent tous facilement pour s’adapter à un maximum de surfaces… sauf exceptions.
- Une autonomie confortable : Selon les utilisations, le balai-aspirateur peut monter jusqu’à une heure d’autonomie.
- Une prise en main parfaite : Avec la simple pression d’un bouton, il est possible de détacher une brosse pour la remplacer facilement sans se baisser, un vrai plus pour ceux qui souffrent de maux de dos.
Un joli bébé
Pour ceux qui sont habitués aux balais-aspirateurs, vous risquez d’être légèrement surpris avec ce Dyson V16 Piston Animal. Son poids dépasse la barre des trois kilos. Il se fait sentir au bout du bras et encore plus si vous essayez d’aspirer les poussières sur un meuble.
L’assemblage se fait en un claquement de doigts. Sur le papier, il ne faudrait donc que quelques secondes pour pouvoir aspirer avec ce V16. C’est ici qu’entre en scène l’application MyDyson. Le balai-aspirateur demande un appairage obligatoire avant de fonctionner. Une étape assez inutile puisque l'application ne fournit pas vraiment de détails pertinents et se contente d'être un résumé de votre historique de nettoyage.
Un aspirateur qui fait honneur à son nom
En main, l’aspirateur dispose d’une puissance maximale de 315 Air Watts. C’est moins bien que les générations précédentes, mais cela reste efficace pour aspirer toutes les surfaces. Un bémol est à noter puisqu’il peine à passer sous les meubles et dans certains coins.
En outre, un mode boost est disponible, mais il vient logiquement peser sur l’autonomie du balai-aspirateur. Si le mode éco permet de tenir 63 minutes, le mode boost tient seulement 16 minutes.
Cet aspirateur se présente donc sous la dénomination « Dyson V16 Piston Animal ». Une appellation loin d’être anodine puisque l’appareil a été pensé pour les possesseurs d’animaux. Il est fourni avec une brosse anti-enchevêtrement pour aspirer les poils de vos amis à quatre pattes sans qu’ils ne s’enroulent autour de la brosse.
✅ Les points forts
- Une puissance d’aspiration de 315 Air Watts
- La brosse anti-enchevêtrement
- Une autonomie pouvant atteindre une heure
❌ Les limites
- Une application pour quoi faire ?
- Une puissance d’aspiration décevante
Ce Dyson V16 Piston Animal est un excellent balai-aspirateur pour ceux qui ne sont pas encore prêts à passer au tout-automatique. Cependant, il n’est pas parfait et des défauts subsistent, notamment pour le passage sous les meubles.
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