Boulanger fait chuter l'Apple Watch Series 11 46 mm à 379 € au lieu de 479 €, soit 100 € d'économie sur la dernière génération de la montre Apple. Une remise particulièrement notable puisqu'il s'agit d'un modèle sorti il y a moins d'un an, avec des fonctions santé encore inédites sur le marché.
Lancée en septembre 2025, l'Apple Watch Series 11 corrige le principal défaut reproché aux générations précédentes : son autonomie limitée à une seule journée. Elle introduit également une fonction inédite chez Apple, la détection des signes d'hypertension artérielle, ainsi qu'un score de sommeil basé sur plusieurs millions de nuits de données analysées. À 379 € au lieu de 479 €, la smart watch signée Apple devient nettement plus accessible pour qui cherche un suivi santé sérieux couplé à l'écosystème Apple.
Pourquoi choisir l'Apple Watch Series 11 ?
- Une détection de l'hypertension artérielle inédite chez Apple, capable d'alerter sur un trouble souvent silencieux qui touche plus d'un milliard de personnes dans le monde.
- Une autonomie enfin portée à 24 heures, contre 18 heures sur la génération précédente, ce qui change concrètement l'usage au quotidien.
- Un écran recouvert d'un verre Ion-X deux fois plus résistant aux rayures que sur la Series 10.
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Une fonction de santé qui dépasse le simple gadget marketing
La détection d'hypertension repose sur le capteur cardiaque optique déjà présent sur les montres Apple, mais s'appuie désormais sur un algorithme entraîné sur une étude portant sur plus de 100 000 participants, qui analyse les réactions des vaisseaux sanguins aux battements cardiaques sur une période de 30 jours en arrière-plan. Apple précise que cette fonction ne remplace pas un diagnostic médical, mais l'entreprise espère alerter plus d'un million de personnes sur une hypertension jusque-là non détectée dès la première année d'utilisation. En complément, le nouveau Sleep Score analyse la durée, la régularité et les réveils nocturnes pour livrer un indice de qualité de sommeil de 0 à 100, construit à partir de plus de 5 millions de nuits de données collectées par Apple.
Une autonomie qui règle enfin le principal reproche fait à l'Apple Watch
Depuis le lancement de la première Apple Watch, l'autonomie limitée à une journée pleine restait le point faible le plus souvent cité par les utilisateurs et les tests indépendants. La Series 11 porte cette autonomie à 24 heures en utilisation normale, ce qui permet de la garder au poignet la nuit pour capter les données de sommeil sans interrompre le port pour la recharge. Un test complet mené par la rédaction de Fnac confirme que la Series 11 est la première génération à franchir réellement le cap des deux jours d'autonomie dans certaines conditions d'usage, et la charge rapide permet de récupérer jusqu'à 8 heures d'autonomie en seulement 15 minutes.
À 379 € au lieu de 479 €, l'Apple Watch Series 11 profite des Soldes d'été pour devenir accessible alors qu'elle reste l'une des montres connectées les plus avancées du marché sur le plan santé. Entre la détection d'hypertension, le score de sommeil et une autonomie enfin à la hauteur des attentes, cette réduction de 100 € permet de s'équiper avec un modèle récent sans attendre une éventuelle baisse plus tardive.
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