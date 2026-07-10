Ce robot Wybot C2 est pour vous si vous possédez une piscine, creusée ou semi-enterrée, en tout cas avec un fond et des parois rigides qui lui permettent de s’accrocher et passer dessus. Ce qu’il y a de bien c’est qu'il est compatible avec plusieurs revêtements : liner, carrelage, béton et même coque. Comme on l’a évoqué plus haut, il passe partout avec une puissance de 65 W pour un débit d’aspiration de 11,5 m³/h. Il est doté de trois moteurs et d’une batterie 21,6 V et 4 600 mAh pour une vitesse de déplacement de 10 mètres/minute.

Ce qui est intéressant sur ce modèle c'est que vous pouvez, via l’app, diviser votre bassin en plusieurs zones et leur appliquer à chacune un mode de nettoyage différent. En tout, il y en a cinq : fond, parois, piscine complète, mur puis sol et mode Éco. Vous pouvez planifier des cycles de nettoyage et comptez sur le gyroscope pour améliorer la régularité des déplacements, limiter les passages aléatoires et mieux couvrir la piscine de façon méthodique.