Le robot de piscine Wybot C2 automatise l’entretien d’un bassin jusqu’à 200m² avec nettoyage du fond et des parois, à retrouver pour 541,99 euros au lieu de 799,99 € sur Amazon.
Si, avec les beaux jours, vous avez décidé de découvrir votre piscine : d’une part, vous avez bien raison. Et d’autre part, il faut l’entretenir. Au-delà de devoir gérer le niveau de chlore, il faut aussi nettoyer le fond et les murs, pour enlever les saletés, les débris ou encore les insectes qui s’y promènent. Certes, il y a les skimmers, mais ils ne peuvent pas tout gérer. Pour ça, il faut un robot comme ce Wybot C2, sans câble à gérer, parfaitement autonome, qui se déplace intelligemment dans votre piscine pour que vous ayez une eau claire lors de votre prochain plongeon. Ce modèle particulier est affiché avec 258,58 euros de réduction pendant les Soldes sur Amazon.
Pourquoi choisir le Wybot C2 ?
- Pour l’aspect sans fil qui permet une vraie liberté à l’usage, sans contrainte du câble, il peut passer facilement dans la piscine sans y gêner les éventuels baigneurs. La mise en route est simplifiée pour un entretien quotidien, il suffit de le lâcher dans l’eau et il va automatiquement définir sa trajectoire.
- Parce qu’il couvre l’essentiel du nettoyage en passant sur le fond, les parois et la ligne d’eau. La navigation est assistée par gyroscope et il y a plusieurs modes de nettoyage à choisir dans l’app, ce qui le rend plus polyvalent qu’un robot qui se contenterait du fond.
- Pour son autonomie et son système de filtration avec jusqu’à 180 minutes d’autonomie et une double filtration pensée pour capter à la fois les gros débris et les particules fines. Donc si vous voulez gagner du temps sans vous compliquer la vie, c’est un choix pertinent.
Un robot de piscine qui facilite l’entretien
Ce robot Wybot C2 est pour vous si vous possédez une piscine, creusée ou semi-enterrée, en tout cas avec un fond et des parois rigides qui lui permettent de s’accrocher et passer dessus. Ce qu’il y a de bien c’est qu'il est compatible avec plusieurs revêtements : liner, carrelage, béton et même coque. Comme on l’a évoqué plus haut, il passe partout avec une puissance de 65 W pour un débit d’aspiration de 11,5 m³/h. Il est doté de trois moteurs et d’une batterie 21,6 V et 4 600 mAh pour une vitesse de déplacement de 10 mètres/minute.
Ce qui est intéressant sur ce modèle c'est que vous pouvez, via l’app, diviser votre bassin en plusieurs zones et leur appliquer à chacune un mode de nettoyage différent. En tout, il y en a cinq : fond, parois, piscine complète, mur puis sol et mode Éco. Vous pouvez planifier des cycles de nettoyage et comptez sur le gyroscope pour améliorer la régularité des déplacements, limiter les passages aléatoires et mieux couvrir la piscine de façon méthodique.
Un système de filtration bien efficace
La filtration est l’un des points centraux de ce robot Wybot C2. La marque annonce une double filtration avec un préfiltre de 180 µm pour les débris les plus gros et un filtre HEPA 10 μm pour capturer les particules fines. Comme ça, vous êtes assuré d’avoir une piscine clean à tous les niveaux, ce qui, en cette période de canicule, permet de se rafraîchir dans une eau propre.
La marque annonce une autonomie de trois heures avec une recharge qui prend environ le même temps. Par contre, comme il n’y a pas de câble, il va falloir gérer intelligemment les cycles de nettoyage, même si en général, 180 minutes suffisent pour que la piscine soit nettoyée. Tout se pilote via l’application mobile, mais il n'y a pas de téléguidage, donc il faut faire confiance au système automatique. Et ne pas oublier d’aller le récupérer lorsqu’il a fini pour le mettre à charger.
✅ Les points forts
- Nettoyage sans fil, donc pas de câble à gérer
- Il peut s’occuper d’une surface maximale de 200 m²
- L'’autonomie de 3h suffit pour des cycles complets
- Le système de double filtration pour les gros débris et les particules fines
- Le gyroscope qui aide à structurer la navigation
❌ Les limites
- Pas de téléguidage
- Le poids imposant de 8kg peut gêner quand il faut l’emmener de sa base à la piscine et vice versa
- Son prix public est un peu plus élevé que la concurrence
Le Wybot C2 a une fiche technique riche, avec une vraie logique d’automatisation, ce qui permet de ne plus avoir à vous soucier de l’entretien de votre piscine. Il s’occupe du fond, des parois et de la ligne d’eau sans gêner les nageurs tentés de piquer une tête pendant qu’il fait son petit ménage. Son double système de filtration permet de récupérer la quasi-totalité des débris dans l’eau. Donc si vous cherchez un robot de piscine qui privilégie la praticité et la polyvalence, vous avez là un modèle solide et tout à fait recommandable.
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