Le NiPoGi Pinova P2 est un mini PC qui ne prend pas de place sur un bureau et qui a une configuration suffisante pour une utilisation domestique, proposition séduisante par son prix de 249,91 euros au lieu de 399 euros.
Le mini PC comme le NiPoGi Pinova P2 est un ordinateur où tous les composants tiennent dans un boîtier qui est largement plus petit qu'une tour PC. Ce choix et cette proposition se font souvent au détriment d'une chose : la puissance brute. C'est pour ça qu'il faut le voir comme une machine qu'on utilise comme PC familial, pour que tout le monde aille checker ses mails, aille sur Internet, regarde une vidéo ou autre. Sa taille fait qu'il n'est pas possible d'y intégrer une carte graphique, il faut se contenter de la puce graphique du processeur. Donc il n'est pas recommandé du tout pour le gaming. Mais c'est tout ce qui permet de proposer un prix soldé à 249,91 euros au lieu de 399 euros.
Pourquoi choisir le NiPoGi Pinova P2 ?
- Parce qu'il ne prend pas de place, c'est le principe du mini PC. Sur un bureau il se pose dans un coin et vous pouvez même le fixer à l'arrière d'un écran pour vraiment le rendre invisible.
- Il n'est pas cher, c'est un atout non négligeable. Si vous cherchez une machine abordable principalement tournée vers la bureautique, il est plus abordable que n'importe quel laptop.
- Une bonne évolutivité si vous vous y connaissez : le boîtier est facile à ouvrir, tous les composants sont là, vous pouvez changer le SSD et éventuellement la RAM très facilement.
Une puissance aussi concentrée que son boîtier
Le premier avantage du mini PC, ce sont ses dimensions et avec ce NiPoGi Pinova P2, vous allez être servi puisqu'il ne fait que 12,82 cm de côté pour 4,4 cm de haut et 274 g. Comme on l'a dit, il peut se fixer derrière un écran PC, comme ça il n'apparaît même pas sur le bureau. Et ça laisse toute la connectique accessible pour brancher votre écran, mais aussi vos autres périphériques, avec un port RJ45, deux ports USB 2.0, quatre ports USB 3.2 Gen 2, un DisplayPort et un port HDMI.
Un autre élément sur le boîtier : l'aération. Ce sont des trous qui permettent à l'air chaud généré par l'utilisation des composants de s'évacuer, pour prolonger leur durée de vie. Par contre ce qui est bien, c'est qu'il suffit de soulever la plaque avant pour accéder à la RAM et au SSD, pour les changer et gagner un peu de puissance. Une pratique mise en danger par le prix de la mémoire qui est en train de connaître une montée des prix historiques.
Des composants d'entrée de gamme
Vous vous doutez bien que pour proposer un prix inférieur à 250 euros, même soldé, les composants à l'intérieur ne sont pas des produits premium. Mais ils font ce qu'on leur demande, c'est le principal, avec un processeur AMDY Ryzen R2544 qui monte jusqu'à 3,70 GHz, avec une puce AMD Radeon 1300 MHz et un TDP de 28 W. Il est tout de même 115% plus rapide que le Core i3-10110U, mais quand on sait que des machines ont un Core Ultra 9, on se rend compte du fossé technologique.
Avec, il y a donc 8 Go de RAM DDR4 et 256 Go de stockage. Des chiffres qui, il faut l'avouer, son relativement bas mais sont dans l'esprit d'une utilisation bureautique. C'est pourquoi nous vous proposions plus haut de les faire évoluer, mais peut-être attendre une baisse des prix. Là c'est un bon point de départ, avec Windows 11 dessus, la possibilité de brancher trois écrans avec prise en charge de la 4K. Donc de belles possibilités, mais il faut être conscient de ses capacités.
✅ Les points forts
- Sa taille compacte
- Une belle évolutivité possible
- La connectique bien achalandée
- Le triple affichage 4K pris en compte
- Son positionnement pour la bureautique et la vie scolaire
❌ Les limites
- Les 8+256 Go de mémoire, trop justes
- Des performances insuffisantes pour des usages lourds
- Le prix de la mémoire qui empêche une évolutivité immédiate
Le NiPoGi Pinova P2 est un mini PC qui est, il faut le dire, techniquement limité. Mais c'est aussi ce qui lui permet d'être aussi petit et financièrement abordable. Si vous avez en tête de le faire évoluer dans un futur plus ou moins lointain, c'est un bon investissement. Si vous le gardez en l'état, il faut que ce soit pour des usages très légers, ou alors pour le transformer en serveur privé, par exemple, pour lire vos fichiers vidéos privés en streaming sur votre téléviseur.
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