Le premier avantage du mini PC, ce sont ses dimensions et avec ce NiPoGi Pinova P2, vous allez être servi puisqu'il ne fait que 12,82 cm de côté pour 4,4 cm de haut et 274 g. Comme on l'a dit, il peut se fixer derrière un écran PC, comme ça il n'apparaît même pas sur le bureau. Et ça laisse toute la connectique accessible pour brancher votre écran, mais aussi vos autres périphériques, avec un port RJ45, deux ports USB 2.0, quatre ports USB 3.2 Gen 2, un DisplayPort et un port HDMI.

Un autre élément sur le boîtier : l'aération. Ce sont des trous qui permettent à l'air chaud généré par l'utilisation des composants de s'évacuer, pour prolonger leur durée de vie. Par contre ce qui est bien, c'est qu'il suffit de soulever la plaque avant pour accéder à la RAM et au SSD, pour les changer et gagner un peu de puissance. Une pratique mise en danger par le prix de la mémoire qui est en train de connaître une montée des prix historiques.