Pendant les Soldes Amazon, le Samsung Galaxy S26 Ultra en version 1To passe à 1502 € au lieu de 1969 €, soit près de 467 € d'économie. Une occasion rare de s'offrir le smartphone premium de Samsung avec un espace de stockage maximal, à un tarif nettement plus accessible que son prix de lancement.
Le Samsung Galaxy S26 Ultra représente le haut de gamme absolu de Samsung, pensé pour les utilisateurs exigeants qui veulent le meilleur en photo, en performance et en autonomie sans compromis. La version 1To s'adresse particulièrement à ceux qui stockent énormément de contenus (photos en haute résolution, vidéos 4K/8K, jeux volumineux) sans vouloir dépendre du cloud. À plus de 1 900 € au tarif normal, ce modèle reste un investissement conséquent : une remise de cette ampleur pendant les Soldes change nettement la donne pour qui hésitait à franchir le pas.
Pourquoi choisir le Galaxy S26 Ultra 1To ?
- Le stockage maximal disponible sur la gamme, idéal pour les gros consommateurs de photos, vidéos et jeux.
- Le positionnement flagship de Samsung, avec les composants et fonctionnalités les plus avancés de la marque.
- Une remise de près de 25% qui rend ce modèle premium bien plus accessible que sur les cycles de vente classiques.
Un stockage pensé pour ne jamais faire de compromis
Avec 1To de mémoire interne, le Galaxy S26 Ultra permet de conserver un volume massif de photos en haute résolution, de vidéos tournées en 4K ou 8K, et d'installer une grande bibliothèque d'applications et de jeux sans jamais se soucier de la place disponible. C'est un argument particulièrement pertinent pour les créateurs de contenu, les photographes amateurs avancés ou les joueurs mobiles qui accumulent des titres volumineux. Cette capacité évite également de dépendre systématiquement d'un abonnement cloud pour sauvegarder ses données personnelles.
Un prix Soldes qui repositionne le S26 Ultra comme un achat plus raisonné
Un smartphone premium à près de 2 000 € reste un achat réfléchi pour beaucoup d'utilisateurs, même passionnés de tech. En ramenant le tarif à 1502 €, Amazon réduit sensiblement la barrière à l'entrée sur ce segment ultra haut de gamme, sans toucher aux caractéristiques du produit. Pour quelqu'un qui envisageait déjà un flagship Samsung mais hésitait sur le budget, cette période de Soldes constitue clairement le moment le plus opportun pour se décider, surtout sur la version 1To qui affiche habituellement le tarif le plus élevé de la gamme.
✅ Les points forts
- Remise conséquente de près de 467 € sur un modèle qui baisse rarement autant de prix.
- Stockage 1To particulièrement adapté aux gros usages (photo, vidéo, jeux, multitâche intensif).
- Positionnement flagship Samsung, avec le meilleur niveau de finition et de performance de la marque.
❌ Les limites
- Malgré la remise, le budget reste élevé et s'adresse avant tout à un public prêt à investir dans le très haut de gamme.
- Le stockage 1To peut être superflu pour un usage plus classique, où une version avec moins de mémoire suffirait largement.
- Comme pour tout smartphone premium, la dépréciation à moyen terme reste plus marquée que sur des modèles milieu de gamme.
À 1502 € au lieu de 1969 €, le Samsung Galaxy S26 Ultra 1To devient une option nettement plus abordable pour qui recherche le meilleur de la marque sans limite de stockage. Cette offre Soldes Amazon s'adresse en priorité aux utilisateurs exigeants, gros consommateurs de contenus multimédias, qui souhaitaient investir dans un flagship Samsung sans attendre une baisse de prix hypothétique plus tard dans l'année.
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