Pendant les Soldes Amazon, la manette sans fil Turtle Beach Rematch Noir sous licence officielle Nintendo Switch 2 passe à 44,90 € au lieu de 59,99 €. Une alternative sérieuse aux Joy-Con pour celles et ceux qui trouvent leur format trop étroit et peu confortable sur de longues sessions.
Turtle Beach, surtout connue pour ses casques gaming, propose avec la Rematch une manette sans fil conçue spécifiquement pour la Nintendo Switch 2, avec une licence officielle Nintendo. On est donc loin du simple clone générique : compatibilité garantie, reconnaissance native par la console et intégration dans l'écosystème Switch. L'idée est claire : offrir une prise en main type manette traditionnelle, plus large et mieux dimensionnée que les Joy-Con, dont le format compact reste pensé avant tout pour le mode portable et la modularité, pas pour le confort en session prolongée.
Pourquoi choisir la Turtle Beach Rematch pour Nintendo Switch 2 ?
- Une vraie manette "pleine taille" sous licence officielle, pensée pour le confort plutôt que pour la modularité.
- Une prise en main plus large que les Joy-Con, avec des poignées et une répartition du poids proches des standards Xbox/PlayStation.
- Un rétroéclairage RGB personnalisable qui permet d'adapter l'esthétique de la manette à son setup ou à l'ambiance de jeu.
Un vrai gain de confort face à l'ergonomie compacte des Joy-Con
Les Joy-Con ont été conçus avant tout pour se détacher, se combiner et permettre le mode portable, ce qui impose des compromis sur leur taille et leur forme : sticks rapprochés, boutons resserrés, peu de surface pour reposer les mains. Sur de longues sessions en mode dock, cette compacité peut vite se traduire par une fatigue des mains, en particulier pour les joueurs aux mains plus grandes ou pour les sessions de plusieurs heures. La Turtle Beach Rematch, en optant pour un format de manette classique avec poignées creusées et une meilleure répartition du poids, corrige directement ce point faible structurel des Joy-Con sans chercher à le camoufler.
Une manette pensée pour le jeu sur TV, pas pour le nomadisme
Contrairement aux Joy-Con qui doivent composer avec de multiples contraintes (portabilité, détachement, autonomie compacte), la Rematch se concentre sur un seul usage : le jeu confortable en mode salon. Cela permet à Turtle Beach de soigner la disposition des boutons, la course des gâchettes et la prise en main globale sans les compromis inhérents à un accessoire modulaire. Pour un joueur qui utilise principalement sa Switch 2 posée sur le dock devant la TV, ce choix de conception se traduit par plus de précision et moins de fatigue sur des jeux exigeants comme les plateformes, les jeux de course ou les titres compétitifs.
✅ Les points forts
- Prise en main nettement plus large et confortable que les Joy-Con sur les longues sessions.
- Sous licence officielle Nintendo Switch 2, gage de compatibilité et de reconnaissance sans bidouille.
- Prix Soldes à moins de 45 €, qui la rend très compétitive par rapport à d'autres manettes de marque.
❌ Les limites
- Perd l'avantage de modularité des Joy-Con (détachable, mode portable, deux manettes séparées).
- L'autonomie et la gestion de la batterie restent à surveiller pour les très gros joueurs, comme pour toute manette sans fil.
À 44,90 € au lieu de 59,99 €, la Turtle Beach Rematch Noir sous licence officielle Nintendo Switch 2 devient une excellente candidate pour qui trouve les Joy-Con trop étroits ou peu confortables sur de longues sessions en mode salon. En misant sur un format de manette classique plutôt que sur la modularité, elle corrige directement le principal point faible ergonomique des Joy-Con, pour un tarif Soldes qui la rend d'autant plus intéressante.
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