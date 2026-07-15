La batterie externe INIU B6 est un produit qui s'adresse aux utilisateurs mobiles à la recherche d'une solution simple, pratique et abordable, plutôt que ceux qui cherchent une alimentation secondaire pour leur PC portable. Là, c'est vraiment fait pour les appareils nomades, notamment les smartphones, puisque sur la batterie il y a un support rétractable qui permet de poser le téléphone pendant qu'il se recharge. Sa compacité parle pour elle : la batterie fait 13,5 x 7,1 x 1,5 cm pour 209,8 g, donc c'est quand même plus lourd que la majorité des smartphones actuels.

Pour ce qui est de ses capacités, elle propose 10 000 mAh avec une puissance de 22,5 W. En moyenne, elle peut donc recharger quasiment deux fois un smartphone moderne, ce qui est plutôt pratique. La charge de 22,5 W n'est pas des plus rapides, mais elle suffit quand même. C'est sûr que sur des smartphones avec charge SUPERVOOC 80 W la différence va se sentir, mais l'essentiel c'est que vous retrouviez de l'autonomie.