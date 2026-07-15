La INIU B6 est une batterie externe compacte très pratique pour dépanner votre smartphone, des écouteurs, une montre connectée ou encore une petite tablette. Elle est en Soldes à 19,99 euros sur Amazon.
L'autonomie est un vrai casse-tête, surtout quand on doit partir longtemps loin de tout chargeur ou prise de courant. Si, aujourd'hui, certains smartphones peuvent atteindre les 1,5 voire 2 jours d'autonomie, il est souvent compliqué de dépasser ces chiffres. Pour s'accorder quelques heures de répit et retrouver de l'autonomie assez rapidement, rien ne vaut une batterie externe, comme ce modèle INIU B6. Il est particulièrement compact et léger, avec une capacité modeste, certes mais bien pratique. Surtout que pour moins de 20 euros pendant les Soldes, c'est difficile de trouver mieux.
Pourquoi choisir la batterie externe INIU B6 ?
- Parce qu'elle ne prend pas de place, si vous devez l'emmener avec vous en plus de votre smartphone, les deux peuvent tenir dans la même poche. C'est un peu plus encombrant que la normale, mais ça reste parfaitement utilisable comme ça.
- C'est une batterie pratique au-delà de sa fonction de recharge. L'écran sert à afficher les informations de charge, il a un support intégré pour poser votre smartphone et il y a même une lampe intégrée.
- Elle est pertinente pour son prix, à moins de 20 euros, elle propose des performances largement à la hauteur.
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Plus abordable qu'une grosse power bank
La batterie externe INIU B6 est un produit qui s'adresse aux utilisateurs mobiles à la recherche d'une solution simple, pratique et abordable, plutôt que ceux qui cherchent une alimentation secondaire pour leur PC portable. Là, c'est vraiment fait pour les appareils nomades, notamment les smartphones, puisque sur la batterie il y a un support rétractable qui permet de poser le téléphone pendant qu'il se recharge. Sa compacité parle pour elle : la batterie fait 13,5 x 7,1 x 1,5 cm pour 209,8 g, donc c'est quand même plus lourd que la majorité des smartphones actuels.
Pour ce qui est de ses capacités, elle propose 10 000 mAh avec une puissance de 22,5 W. En moyenne, elle peut donc recharger quasiment deux fois un smartphone moderne, ce qui est plutôt pratique. La charge de 22,5 W n'est pas des plus rapides, mais elle suffit quand même. C'est sûr que sur des smartphones avec charge SUPERVOOC 80 W la différence va se sentir, mais l'essentiel c'est que vous retrouviez de l'autonomie.
Une charge efficace et une bonne connectique
Pour la connectique de la tablette, on est sur une base classique mais pertinente : deux ports USB-A en sortie et un port USB-C en entrée et en sortie. Ce dernier point est intéressant car vous pouvez non seulement charger la batterie externe, mais aussi alimenter un appareil compatible. La batterie prend en charge Power Delivery 3.0 et Quick Carge 4.0, avec une puissance annoncée de 22,5 W, donc. Ce chiffre n'est atteignable que si vous utilisez uniquement le port USB-C, les ports USB-A sont moins rapides, et si vous utilisez les trois en même temps, la puissance est bien entendu divisée.
Parmi les petits bonus appréciables, il y a la présence d'un écran qui permet de voir où en est la batterie de l'appareil. Et le petit plus sympathique, c'est la présence d'une lampe sur le dessus. C'est gadget mais toujours plaisant, même si, bien sûr, ça va piocher dans la batterie de l'objet. Aussi, il ne faudra pas oublier vos câbles, car même s'il y en a un fourni dans la boîte, ils ne sont ni attachés ni rétractables.
✅ Les points forts
- Son format compact et fin pour du 10 000 mAh
- Le port USB-C bidirectionnel
- La charge rapide avec PD 3.0 et QC 4.0
- Le support intégré pour tenir le smartphone pendant la charge
- La lampe torche intégrée et la pochette de transport
❌ Les limites
- La puissance qui se divise à l'utilisation
- L'écran est trop peu exploité
- La capacité utile et la puissance réelle ont une capacité légèrement inférieure aux chiffres annoncés
La INIU B6 est une batterie externe compacte et pratique qui peut dépanner au quotidien. C'est un appareil doté de trois ports pour gérer la charge multiple, avec un écran, un support pour smartphone et une lampe, ce qui peut toujours aider. Ses performances sont dans la lignée du prix qu'elle affiche, et c'est bien suffisant pour ce qu'elle propose. Pour moins de 20 euros, difficile d'en exiger plus et en période de grandes vacances comme actuellement, c'est un bon petit produit à ajouter dans son sac.
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