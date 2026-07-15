Le Philipx Civx est un ventilateur de plafond de 132 centimètres de diamètre avec trois pales et une lumière LED intégrée. Pour le contrôler, il dispose d'une télécommande infrarouge très pratique avec des boutons pour chacune des fonctions du Civx. Son look est sobre, sans fioritures, proposé ici avec des pales couleur bois foncé. Le montage peut s'avérer un peu plus complexe qu'un simple luminaire, mais Philips a fait en sorte de simplifier au maximum sa mise en place.

Pour la ventilation, le Philips Civx propose six vitesses et un débit d'air annoncé pouvant aller jusqu'à 150 m3/min. C'est un moteur à courant continu, ce qui signifie que le niveau sonore est réduit et aussi que l'efficacité énergétique est améliorée. Donc si vous souhaitez l'installer dans votre chambre, vous pouvez le faire sans crainte, il ne vous empêchera pas de dormir.