Le Philips Civx est là pour remplacer votre plafonnier classique, avec son éclairage LED intégré et surtout le ventilateur pour rafraîchir une pièce. Pour les Soldes, il est à 71,90 euros au lieu de 109,99 euros sur Amazon.
Le Philips Civx est un ventilateur de plafond qui peut être un ajout de taille en ce moment, alors que les canicules s'enchaînent et qu'il est parfois difficile de s'endormir ou de dormir tout court. Là, vous avez un flux d'air qui descend du plafond et qui permet de mieux respirer en ce moment. Le mieux, c'est qu'il fonctionne aussi l'hiver, non pas pour vous donner un coup de frais supplémentaire, mais plutôt pour améliorer la circulation de l'air chaud dans la pièce et éviter de trop consommer d'électricité avec le chauffage. Un produit qui propose en plus un éclairage LED avec 38,09 euros de réduction pendant les Soldes sur Amazon.
Pourquoi choisir le Philips Civx ?
- Parce qu'il fonctionne aussi bien en été qu'en hiver pour brasser l'air frais et faire circuler l'air chaud, avec ses deux sens de rotation. Ce qui le rend beaucoup plus polyvalent qu'un simple ventilateur d'appoint.
- Pour son éclairage LED parce que comme il prend la place d'un luminaire au plafond, autant qu'il en assume les fonctions. Là, vous avez la lumière en plus et pouvez donc l'installer sans vous soucier de la lumière.
- La marque Philips est rassurante et qualitative, la télécommande RF permet de piloter l'éclairage et la ventilation sans avoir besoin de viser l'appareil et l'éclairage est réglable sur trois températures de blanc, en plus d'être dimmable.
Trois pales à votre service
Le Philipx Civx est un ventilateur de plafond de 132 centimètres de diamètre avec trois pales et une lumière LED intégrée. Pour le contrôler, il dispose d'une télécommande infrarouge très pratique avec des boutons pour chacune des fonctions du Civx. Son look est sobre, sans fioritures, proposé ici avec des pales couleur bois foncé. Le montage peut s'avérer un peu plus complexe qu'un simple luminaire, mais Philips a fait en sorte de simplifier au maximum sa mise en place.
Pour la ventilation, le Philips Civx propose six vitesses et un débit d'air annoncé pouvant aller jusqu'à 150 m3/min. C'est un moteur à courant continu, ce qui signifie que le niveau sonore est réduit et aussi que l'efficacité énergétique est améliorée. Donc si vous souhaitez l'installer dans votre chambre, vous pouvez le faire sans crainte, il ne vous empêchera pas de dormir.
L'éclairage intégré, un véritable atout
Le fait qu'il propose un éclairage LED intégré est un vrai plus, qui empêche d'avoir à faire un compromis avec un luminaire classique. L'éclairage est donné pour 24 W sur la fiche produit avec une intensité lumineuse pouvant atteindre 2 500 lumens. Comme on l'a précisé plus haut, vous pouvez modifier la température du blanc et l'intensité de la lumière sur plusieurs niveaux.
Le seul petit souci à ce niveau c'est qu'il ne s'agit pas d'une LED interchangeable, ainsi, si jamais elle ne fonctionne plus, vous ne pourrez pas simplement la remplacer, c'est tout le produit qu'il faut changer. Mis à part ça c'est un ventilateur de plafond aussi efficace en été qu'en hiver avec son mode de circulation qui permet de faire circuler l'air chaud vers le bas.
✅ Les points forts
- Son format 2-en-1 avec ventilateur de plafond et éclairage LED intégré
- Son diamètre de 132 cm adapté aux pièces de grande taille
- Le mode hiver pour optimiser la chaleur le moment venu
- La télécommande, indispensable pour contrôler le ventilateur
❌ Les limites
- L'installation au plafond plus complexe qu'un simple luminaire
- La LED intégrée n'est pas changeable
Le Philips Civx est un bon produit si vous avez de la place chez vous. Ce ventilateur de plafond avec LED intégrée permet d'y voir clair en plus de rafraîchir la pièce. Son double fonctionnement avec un mode hiver le rend pertinent lorsque les températures baissent et permet de mieux répartir la chaleur, ce qui peut éviter d'avoir à trop pousser le chauffage. Il faut noter que la lumière LED, aussi pratique soit-elle, n'est pas remplaçable, mais normalement elle est faite pour durer un très long moment, donc ça ne devrait pas poser problème.
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