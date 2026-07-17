De nombreux appareils vendus en ligne sous l'appellation "climatiseur portable" ne sont en réalité que de simples refroidisseurs d'air ou des ventilateurs à eau, sans véritable système de compression ni tuyau d'évacuation vers l'extérieur. Un vrai climatiseur mobile doit impérativement disposer d'un tuyau d'évacuation qui rejette l'air chaud hors de la pièce ; sans ce tuyau, l'appareil se contente de brasser de l'air humide, ce qui peut même augmenter l'humidité ambiante sans réellement faire baisser la température. Avant tout achat, il est essentiel de vérifier la présence de ce tuyau sur les photos produit et de lire attentivement la fiche technique pour éviter une déception en pleine canicule.