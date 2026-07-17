StackSocial propose actuellement l'accès à vie au plan Pro de 1min.AI à moins de 22 € au lieu d'un tarif habituellement bien plus élevé, une plateforme qui centralise plusieurs grands modèles d'IA comme GPT-4o, Claude ou Gemini dans une seule interface. Une alternative intéressante pour qui cumule déjà plusieurs abonnements IA payants chaque mois.
Face à la multiplication des abonnements IA, entre ChatGPT Plus, Claude Pro ou Gemini Advanced, la facture mensuelle peut rapidement grimper à plusieurs dizaines d'euros pour un usage régulier. 1min.AI répond à cette problématique en proposant un accès unifié à une large palette de modèles, GPT-4o, GPT-4 Turbo, Claude 3 (Opus, Sonnet, Haïku), Gemini Pro, Llama 3, Mistral et d'autres, moyennant un paiement unique plutôt qu'un abonnement récurrent. La plateforme couvre plusieurs usages : génération de texte, d'images, d'audio et de vidéo, accessible depuis Chrome, Android, iOS, Mac et Windows.
Pourquoi choisir 1min.AI Pro à vie ?
- Un accès centralisé à plusieurs grands modèles d'IA (GPT-4o, Claude 3, Gemini Pro, Llama 3, Mistral) dans une seule interface.
- Un paiement unique qui remplace potentiellement plusieurs abonnements mensuels cumulés.
- Un volume de crédits confortable, jusqu'à 1,45 million par mois avec les bonus de connexion quotidienne.
Une seule app pour remplacer plusieurs abonnements IA
L'argument principal de 1min.AI reste sa capacité à centraliser l'accès à plusieurs modèles IA majeurs sans multiplier les abonnements, un vrai gain pour les freelances, créateurs de contenu ou professionnels qui jonglent habituellement entre ChatGPT Plus, Claude Pro et d'autres outils payants.
Avec 1 000 000 de crédits mensuels de base, complétés par des bonus de connexion quotidienne pouvant atteindre 450 000 crédits supplémentaires, l'utilisateur dispose d'un volume conséquent pour générer environ 805 000 mots, jusqu'à 161 images ou une douzaine de vidéos chaque mois selon les usages. Cette mutualisation des crédits sur une seule plateforme simplifie la gestion des coûts par rapport à des abonnements séparés facturés chacun individuellement.
Un tarif à vie qui casse la logique de l'abonnement récurrent
À moins de 22 € en paiement unique, l'offre rentabilise son coût dès le premier ou deuxième mois comparé à un abonnement ChatGPT Plus classique, sans reconduction automatique ni facturation mensuelle à surveiller. Ce type de promotion, régulièrement proposée par StackSocial sur cette plateforme à des tarifs variant entre 22 € et 46 € selon les périodes, reste généralement limitée dans le temps. Pour les utilisateurs réguliers d'outils IA qui cherchent à limiter leurs dépenses récurrentes tout en gardant accès à plusieurs modèles de référence, ce format à vie représente une alternative économique crédible.
✅ Les points forts
- Paiement unique qui remplace potentiellement plusieurs abonnements IA mensuels cumulés.
- Accès à un large panel de modèles reconnus (GPT-4o, Claude 3, Gemini Pro) dans une seule interface.
- Volume de crédits mensuel généreux, avec des bonus quotidiens pour l'augmenter encore.
❌ Les limites
- 1min.AI reste un agrégateur tiers et non l'accès direct aux plateformes officielles, ce qui peut impliquer certaines limites d'usage par rapport aux abonnements natifs.
- Les 1 000 000 de crédits mensuels, bien que généreux, restent à surveiller pour les gros utilisateurs qui génèrent beaucoup de contenu.
- Le code d'activation doit être utilisé dans un délai de 30 jours après l'achat, une contrainte à ne pas négliger.
À moins de 22 € pour un accès à vie, 1min.AI Pro offre une alternative économique crédible face à la multiplication des abonnements IA payants, en centralisant plusieurs modèles de référence dans une seule interface. Pour les créateurs, freelances ou professionnels qui utilisent régulièrement plusieurs outils d'intelligence artificielle, ce paiement unique permet de limiter durablement les dépenses récurrentes tout en gardant un large éventail de fonctionnalités.
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