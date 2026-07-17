L'argument principal de 1min.AI reste sa capacité à centraliser l'accès à plusieurs modèles IA majeurs sans multiplier les abonnements, un vrai gain pour les freelances, créateurs de contenu ou professionnels qui jonglent habituellement entre ChatGPT Plus, Claude Pro et d'autres outils payants.

Avec 1 000 000 de crédits mensuels de base, complétés par des bonus de connexion quotidienne pouvant atteindre 450 000 crédits supplémentaires, l'utilisateur dispose d'un volume conséquent pour générer environ 805 000 mots, jusqu'à 161 images ou une douzaine de vidéos chaque mois selon les usages. Cette mutualisation des crédits sur une seule plateforme simplifie la gestion des coûts par rapport à des abonnements séparés facturés chacun individuellement.