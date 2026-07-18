Pour le dernier week-end de Soldes, Amazon fait chuter le prix de la manette Razer Wolverine V2 Pro à 97,06 € au lieu de 150,77 €, soit plus de 53 € d'économie. Une manette sous licence officielle PlayStation 5, pensée avant tout pour les joueurs compétitifs qui privilégient la réactivité pure sur les fonctions immersives classiques.
Lancée au CES 2023 à un tarif de lancement de 299,99 €, la Razer Wolverine V2 Pro se positionne comme une alternative haut de gamme à la DualSense Edge de Sony, avec un design hybride mixant les codes visuels des manettes PlayStation et Xbox. Contrairement à la DualSense classique, ce modèle fait le choix radical de supprimer les vibrations HD et les gâchettes adaptatives, jugées optionnelles voire distrayantes pour les joueurs compétitifs. En contrepartie, elle mise sur des microswitches tactiles, six boutons programmables et une technologie sans fil HyperSpeed pour maximiser la réactivité en jeu.
Pourquoi choisir la manette Razer Wolverine V2 Pro ?
- Une conception pensée pour la performance compétitive, avec des microswitches tactiles et six boutons programmables.
- Une connexion sans fil HyperSpeed offrant une réactivité proche du filaire, avec jusqu'à 28 heures d'autonomie sans éclairage RGB.
- Un tarif Soldes qui rend accessible une manette initialement positionnée à près de 300 € au lancement.
Une manette taillée pour la performance, pas pour l'immersion
Le choix le plus marquant de Razer sur cette Wolverine V2 Pro reste l'absence volontaire de vibrations HD et de gâchettes adaptatives, deux fonctionnalités phares de la DualSense mais jugées superflues, voire contre-productives, pour un usage compétitif intensif. À la place, la manette met l'accent sur des microswitches tactiles offrant une réponse plus nette et plus rapide, ainsi que sur six boutons additionnels programmables pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque jeu ou joueur. C'est une philosophie clairement orientée vers l'e-sport et les jeux compétitifs, où la rapidité d'exécution prime sur le ressenti immersif.
Une autonomie solide et une connectivité flexible
Avec un dongle USB pour une connexion sans fil ultra-rapide ou un câble USB traditionnel selon les préférences, la Wolverine V2 Pro s'adapte à différents contextes d'utilisation, sur PS5 comme sur PC grâce à sa licence officielle. Côté autonomie, la manette annonce environ 10 heures avec l'éclairage RGB Chroma activé et jusqu'à 28 heures sans cette option, un niveau supérieur à celui généralement observé sur la DualSense classique. Cette flexibilité, combinée à la réduction de prix actuelle, rend ce modèle nettement plus accessible pour les joueurs qui hésitaient face à son tarif de lancement élevé.
✅ Les points forts
- Microswitches tactiles et six boutons programmables pour une réactivité optimisée en jeu.
- Autonomie confortable, jusqu'à 28 heures sans éclairage RGB.
- Réduction de plus de 36% par rapport au prix de référence, sur un modèle initialement lancé à près de 300 €.
❌ Les limites
- Absence de vibrations HD et de gâchettes adaptatives, un choix qui ne conviendra pas à tous les joueurs, notamment ceux recherchant l'immersion des jeux compatibles DualSense.
- Manette positionnée comme un produit de niche pour joueurs compétitifs, moins polyvalente qu'une DualSense classique pour un usage généraliste.
- Le tarif reste supérieur à celui de nombreuses manettes tierces classiques, même après réduction.
À 97,06 € au lieu de 150,77 €, la Razer Wolverine V2 Pro devient nettement plus accessible pour les joueurs compétitifs qui recherchent avant tout la réactivité, quitte à sacrifier certaines fonctions immersives de la DualSense. Pour ce dernier week-end de Soldes, cette offre Amazon s'adresse en priorité aux gamers habitués aux manettes pro, qui hésitaient jusqu'ici face au tarif de lancement de ce modèle.
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