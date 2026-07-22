À l’occasion de son évènement londonien Unpacked, Samsung officialise trois nouveaux smartphones pliants : le Galaxy Z Fold8 Ultra, le tout nouveau Galaxy Z Fold8 et le Galaxy Z Flip8. Sept ans après avoir lancé la catégorie, le constructeur coréen change de logique : plutôt qu’une paire de produits, place à un trio pensé pour trois usages bien distincts.
Samsung l’assume : 2026 est une année charnière pour ses smartphones pliants (vous l’avez ?) L’expérience acquise avec les générations précédentes, conjuguée aux retours des clients, a poussé le coréen à élargir sa gamme à trois références, chacune étant calibrée pour un type d’usage.
Le Z Fold8 Ultra, qui succède au Z Fold7, vise la productivité et le multitâche. Le Z Fold8 mise sur le divertissement (vidéo, séries, réseaux sociaux) tandis que le Z Flip8 continue de jouer la carte du style et de la compacité.
Galaxy Z Fold8 Ultra : le pliant le plus abouti de Samsung
Son nom ne doit rien au hasard : Samsung a cherché à transposer dans un format pliant tout ce qui fait le S26 Ultra. Résultat, le Z Fold8 Ultra revendique le titre de Fold le plus fin jamais produit par la marque, avec 4,1 mm d’épaisseur une fois déplié et 8,9 mm replié — soit 27 % de moins qu’un Z Fold6 (5,6 / 12,1 mm), pour un poids ramené à 215 g (-10 %). Le mécanisme d’ouverture a été revu, avec un aimant légèrement moins puissant et des bords plus arrondis pour une meilleure prise en main.
Il est bâti autour du SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulé par 12 Go de RAM (16 Go sur la version 1 To) et une batterie de 5000 mAh de technologie Silicium-Carbone (une première pour Samsung, resté jusqu’ici fidèle au Li-Ion). La charge rapide filaire 45 Watts permet d’atteindre 67 % en 30 minutes, tandis que l’induction se contente de 20 Watts.
L’écran pliant de 8 pouces, dont Samsung affirme qu’il équivaut à deux dalles de 6,5 pouces côte à côte pour le multitâche, offre une luminosité maxi de 3000 nits en pic HDR et profite d’un traitement anti-reflets amélioré. Sa résistance repose sur la nouvelle technologie Flex Titanium, faite d’un film et d’une plaque en alliage de titane placés sous la dalle OLED. L’objectif est de rendre le pli quasiment invisible tout en renforçant la solidité.
Le capteur du module principal reste à 200 Mpx, mais l’ultra grand-angle passe à 50 Mpx (comme sur le S26 Ultra). Il est complété par un téléobjectif 10 Mpx avec zoom optique x3. Le moteur ProVisual gère le traitement d’image et excelle en basse lumière (Nightography).
Côté logiciel, Now Nudge, l’assistant qui pousse des actions pertinentes selon le contexte, est optimisé pour le grand écran, tout comme Gemini Notebook, pensé pour profiter du multi-fenêtrage. Le Z Fold8 Ultra est certifié IP48 et disponible en Graphite, Blanc ou Techno Violet. La version Techno Vert est exclusive à la boutique en ligne du constructeur.
Galaxy Z Fold8 : un format « passeport » qui mise sur le contenu
Le tout nouveau Z Fold8 se positionne entre le Flip8 et le Fold8 Ultra. Il a un format proche de celui d’un passeport, comme le souligne fort habilement le constructeur dans sa communication. Concrètement, il reprend le classique format livre du Fold tout en étant moins haut et plus large. Il mesure 4,5 mm ouvert (9,7 mm fermé) et pèse 201 g.
Samsung met en avant sa polyvalence. L’écran intérieur au format 4:3 (paysage) a une diagonale de 7,6 pouces, le rendant plus apte à afficher des films et séries (avec des bandes noires moins visibles). Basculé en 3:4 (portrait), il rend l’affichage d’un navigateur ou d’une page de texte plus agréable. Enfin, l’écran externe de 5,5’’ au format 10:16 est taillé pour les réseaux sociaux. Comme le Z Fold8 Ultra, son écran bénéficie de la technologie Flex Titanium, d’un traitement antireflets amélioré et d’une luminosité maximale de 3000 nits en pic HDR.
Pas de changement non plus au niveau du SoC (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 Go de RAM sur toutes les capacités, y compris en 1 To), mais une configuration photo différente. La caméra principale est équipée de deux capteurs de 50 Mpx (grand-angle et ultra grand-angle), sans téléobjectif dédié. La nouveauté logicielle mise en avant est le recadrage dynamique, une fonction IA capable de suivre un sujet à l’image et de basculer automatiquement d’un cadrage paysage à portrait en post-production.
La batterie Silicium-Carbone a une capacité de 4800 mAh, charge rapide 45 Watts (63 % en 30 minutes) et 20 Watts en sans-fil. Il est proposé en coloris Graphite, Blanc et Lavande, le modèle Vert Pistache étant exclusif à Samsung.com.
Galaxy Z Flip8 : le roi du style s’affine encore
Enfin, le Z Flip8 reste fidèle à l’esprit de ses prédécesseurs et met en avant une grande compacité. C’est à ce jour le Flip le plus fin et le plus léger jamais produit, (6,1 mm ouvert et 13,1 mm fermé) pour 180 g sur la balance. Il est fait d’un cadre en aluminium Armor renforcé, de bordures retravaillées pour faciliter l'ouverture et d'une charnière décrite comme ultra-solide.
Le point fort du Flip reste l’expérience selfie : le capteur principal de 50 Mpx (le même que sur le S26) sert aussi de capteur pour les autoportraits grâce à la FlexCam. L’ultra grand-angle gagne au passage un capteur 12 Mpx. Enfin, l’Exynos 2600 est préféré au Snapdragon. Il est épaulé par 12 Go de RAM, dispose d’une batterie de 4300 mAh (25 W filaire, 15 W sans-fil) et n’est proposé qu’en 256 Go et 512 Go.
L’écran externe, agrandi une nouvelle fois, gagne en personnalisation avec un Now Brief amélioré et un accès enrichi à l’IA. En théorie, du moins, puisque l’essentiel des nouveautés reste indisponible en Europe dans un premier temps. Le verrouillage horizontal, hérité des S26, facilite la prise en main en mode caméscope. Il est décliné en versions Graphite, Blanc et Rose pâle, le modèle Vert d’Eau n’étant disponible que sur le site de Samsung.
One UI 9 évolue subtilement
Côté logiciel, c’est One UI 9 et Android 16 qui s’y collent avec un engagement de sept générations de mises à jour Android et sept ans de correctifs de sécurité. Les nouveautés de One UI 9 sont assez subtiles : le double enregistrement vidéo est disponible sur toute la gamme, tout comme l’assistant photo capable de retoucher un cliché à la voix directement depuis la galerie.
Enfin, l’utilitaire de migration Smart Switch passe à la vitesse supérieure : la migration depuis un iPhone se fait désormais via QR code. Elle couvre une bien plus large liste d’applications tierces qu’auparavant et prend désormais en charge le transfert des mots de passe, en plus des contacts, photos, vidéos, rappels et calendrier déjà gérés.
Disponibilité et prix
Les trois smartphones seront disponibles à la vente à partir du 7 août 2026 et en précommande à partir d’aujourd’hui.
- Le Galaxy Z Fold8 Ultra démarre à 2 199 € pour la version 12 + 256 Go, 2 399 € en 12 + 512 Go et 2799 € pour la version 16 Go + 1 To.
- Le Galaxy Z Fold8 est proposé à partir de 1 999 € en 12 + 256 Go, 2199 € en 12 + 512 Go et 2 399 € en 12 Go + 1 To.
- Le Galaxy Z Flip8 débute à 1 299 € en 12 + 256 Go et 1 499 € en 12 + 512 Go.
Les précommandes s’accompagnent de quelques bonus : six mois d’abonnement Google AI Pro offerts pour l’achat de n’importe lequel des trois modèles, un bonus reprise (différent selon le revendeur) et des « mystery box » réservées aux premiers acheteurs des Z Fold8 et Z Fold8 Ultra dont la valeur annoncée grimpe jusqu’à 568 €.