Enfin, l’utilitaire de migration Smart Switch passe à la vitesse supérieure : la migration depuis un iPhone se fait désormais via QR code. Elle couvre une bien plus large liste d’applications tierces qu’auparavant et prend désormais en charge le transfert des mots de passe, en plus des contacts, photos, vidéos, rappels et calendrier déjà gérés.

Disponibilité et prix

Les trois smartphones seront disponibles à la vente à partir du 7 août 2026 et en précommande à partir d’aujourd’hui.