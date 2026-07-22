Cette répartition bouscule quelque peu la hiérarchie habituelle de la gamme. Le modèle Ultra conserverait bel et bien le positionnement le plus haut de gamme, mais Samsung n’en ferait pas pour autant son principal moteur commercial. Ce rôle reviendrait au Galaxy Z Fold 8, dont le format plus large semble appelé à occuper une place centrale dans la nouvelle génération de smartphones munis d'écrans pliables.

Le Galaxy Z Flip 8 se retrouverait, lui, plus en retrait qu'à l'accoutumée dans les plans du constructeur. Longtemps présenté comme le téléphone pliant le plus accessible et le plus susceptible de séduire un large public, le modèle à clapet ne serait plus celui sur lequel Samsung fonde ses attentes les plus élevées cette année.

On vous donne bien évidemment rendez-vous dès 15 heures sur Clubic pour découvrir les nouveaux smartphones pliants de Samsung et toutes les annonces du Galaxy Unpacked.