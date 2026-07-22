Samsung tient ce mercredi à Londres sa conférence Galaxy Unpacked, avec trois nouveaux smartphones pliants au programme. Mais avant même leur présentation, les prévisions de production donnent déjà une idée très claire du modèle sur lequel le constructeur mise le plus.
L'événement est prévu ce 22 juillet à 15h, heure française. Samsung y dévoilera sa nouvelle gamme de pliants, composée de trois modèles : le Galaxy Z Fold 8, le Galaxy Z Fold 8 Ultra et le Galaxy Z Flip 8. Si les deux derniers succèdent respectivement au Galaxy Z Fold 7 et au Galaxy Z Flip 7, le Galaxy Z Fold 8 constitue une référence entièrement nouvelle dans le catalogue du constructeur. Il embarquerait un écran au format 4:3, une première pour un smartphone Samsung. Et selon des informations publiées par ET News, c'est précisément sur ce modèle inédit que la marque concentre ses ambitions de vente.
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Des volumes de production revus à la hausse pour le Z Fold 8
Samsung avait initialement prévu de fabriquer le Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Fold 8 Ultra en quantités identiques, se laissant la flexibilité d'ajuster selon les premiers retours du marché. Mais cette stratégie a depuis visiblement été abandonnée.
Le constructeur prévoit désormais 2,8 millions d'unités du Galaxy Z Fold 8 lors des trois premiers mois suivant le lancement, contre 2 millions pour le Z Fold 8 Ultra sur la même période. Ce réajustement fait suite à une demande croissante pour le modèle au format 4:3. Le Galaxy Z Flip 8 ferme la marche avec 1,5 million d'unités prévues sur ce même trimestre. Au total, Samsung table sur 6 millions d'unités produites pour les trois modèles sur l'ensemble de l'année.
Le Z Fold 8, pari commercial de Samsung pour 2026
Cette répartition bouscule quelque peu la hiérarchie habituelle de la gamme. Le modèle Ultra conserverait bel et bien le positionnement le plus haut de gamme, mais Samsung n’en ferait pas pour autant son principal moteur commercial. Ce rôle reviendrait au Galaxy Z Fold 8, dont le format plus large semble appelé à occuper une place centrale dans la nouvelle génération de smartphones munis d'écrans pliables.
Le Galaxy Z Flip 8 se retrouverait, lui, plus en retrait qu'à l'accoutumée dans les plans du constructeur. Longtemps présenté comme le téléphone pliant le plus accessible et le plus susceptible de séduire un large public, le modèle à clapet ne serait plus celui sur lequel Samsung fonde ses attentes les plus élevées cette année.
On vous donne bien évidemment rendez-vous dès 15 heures sur Clubic pour découvrir les nouveaux smartphones pliants de Samsung et toutes les annonces du Galaxy Unpacked.