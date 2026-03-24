Le nouveau flagship flexible de Samsung reprendrait les dimensions d’affichage de la génération précédente, avec un écran externe de 6,5 pouces et une dalle interne de 8 pouces. L’évolution se jouerait plutôt sur la conception de cette dernière, qui s’appuierait sur un double verre ultra-fin (UTG) associé à une plaque métallique perforée au laser.

Cette structure viserait à rendre la pliure presque imperceptible à l’œil comme au toucher, un point régulièrement pointé du doigt par les utilisateurs. Samsung Display a présenté cette technologie lors du CES 2026. D’après les informations en circulation, un écran de ce type pourrait également équiper le futur smartphone pliant d’Apple, lui aussi fourni par Samsung Display.

De son côté, OPPO a récemment mis en avant une approche similaire avec son écran « zero sensation de pli » intégré au Find N6, comme nous l'évoquions dans un précédent article.