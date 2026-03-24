Face à la menace que représente l'entrée imminente d'Apple sur le marché des smartphones pliants, Samsung affûte ses armes. Une nouvelle salve d'indiscrétions permet de dresser le portrait-robot du Galaxy Z Fold 8, attendu pour l'été prochain.
L'année 2026 s'annonce décisive pour le constructeur sud-coréen. Alors qu'Apple se prépare à lancer son premier appareil pliable d'ici la fin de l'année, Samsung doit frapper fort avec un dispositif capable de maintenir sa position de leader. Les fuites récentes concernant le Galaxy Z Fold 8 laissent entrevoir un smartphone aux caractéristiques nettement renforcées par rapport à la précédente génération.
Galaxy Z Fold 8 : vers un écran pliable sans pli visible ?
Le nouveau flagship flexible de Samsung reprendrait les dimensions d’affichage de la génération précédente, avec un écran externe de 6,5 pouces et une dalle interne de 8 pouces. L’évolution se jouerait plutôt sur la conception de cette dernière, qui s’appuierait sur un double verre ultra-fin (UTG) associé à une plaque métallique perforée au laser.
Cette structure viserait à rendre la pliure presque imperceptible à l’œil comme au toucher, un point régulièrement pointé du doigt par les utilisateurs. Samsung Display a présenté cette technologie lors du CES 2026. D’après les informations en circulation, un écran de ce type pourrait également équiper le futur smartphone pliant d’Apple, lui aussi fourni par Samsung Display.
De son côté, OPPO a récemment mis en avant une approche similaire avec son écran « zero sensation de pli » intégré au Find N6, comme nous l'évoquions dans un précédent article.
Performances, autonomie et photo en hausse
Côté performances, l'appareil embarquerait le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy, épaulé par 12 ou 16 Go de mémoire vive et des capacités de stockage allant de 256 Go à 1 To. L'autonomie connaîtrait une progression notable avec une batterie de 5 000 mAh supportant la charge rapide 45W, contre 4 400 mAh et 25W pour le Z Fold 7.
La partie photo monterait également en gamme : un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec mise au point automatique et un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x. Deux caméras frontales, probablement de 10 ou 12 mégapixels chacune, seraient aussi de la partie. Le tout dans un châssis annoncé plus fin et plus léger que l'actuel modèle, ce qui constituerait un exploit technique compte tenu de l'augmentation de la capacité de la batterie.
Ces nouveaux éléments dessinent les contours d’un Galaxy Z Fold 8 plus abouti sur plusieurs points, là où le Galaxy Z Flip 8 semble opter pour des évolutions plus mesurées. Il faudra toutefois attendre son officialisation pour savoir quelles caractéristiques seront effectivement retenues par Samsung.