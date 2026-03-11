Le smartphone pliable Oppo Find N6 est sur le point d'être lancé. Et des vidéos de teasing nous montrent son incroyable écran.

Le prochain Oppo Find N6 n'est pas un inconnu, même si son lancement officiel est programmé pour dans moins d'une semaine, le mardi 17 mars. On a en effet dès le début de l'année pu apprendre plusieurs choses sur cet appareil - notamment le fait qu'il devrait avoir un écran plus grand que l'iPhone Fold. Mais sa véritable particularité ne devrait pas se situer là.

Oppo Find N6, le premier smartphone avec « zéro sensation de pli »

Aujourd'hui, des vidéos de déballage du prochain Oppo Find N6 ont débarqué sur les réseaux sociaux - nous permettant de le voir sous toutes les coutures, avant sa présentation. Et si son prédécesseur, le Find N5, avait pour caractéristique d'être ultra-fin, ici, c'est l'effacement presque complet de la pliure une fois l'écran ouvert qui marque.

Oppo a mis le paquet au niveau marketing sur ce produit, affirmant qu'il s'agirait du premier smartphone pliable avec « zéro sensation de pli ». Ceux qui ont pu y accéder tempèrent sur le « zéro », affirmant que la pliure se sent toujours, mais très légèrement, et seulement pour ceux qui se concentrent sur la question. De même, celle-ci se verrait à peine, et seulement dans certains angles.

Un pli qui restera inaperçu même avec l'usage

Le constat est partagé par tous ceux qui l'ont eu entre les mains : il s'agirait du smartphone pliable avec la pliure la plus invisible du marché. Et pour ceux qui souhaitent voir les efforts qui ont été réalisés, la vidéo ci-dessous montre la différence entre le Oppo Find N5 et le Find N6.

Enfin, comme l'indique un journaliste de The Verge, qui a pu discuter avec Oppo sur le sujet, le constructeur chinois affirme que cette pliure devrait rester quasi invisible avec le temps, et non pas devenir plus apparence à l'usage. Pour ce faire, Oppo a utilisé un verre pliable plus épais, qui permet de mieux résister aux déformations.

