Oppo a mis le paquet au niveau marketing sur ce produit, affirmant qu'il s'agirait du premier smartphone pliable avec « zéro sensation de pli ». Ceux qui ont pu y accéder tempèrent sur le « zéro », affirmant que la pliure se sent toujours, mais très légèrement, et seulement pour ceux qui se concentrent sur la question. De même, celle-ci se verrait à peine, et seulement dans certains angles.