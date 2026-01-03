L'Oppo Find N6 adopterait des dimensions particulièrement généreuses. Son écran interne atteindrait 8,12 pouces avec une dalle LTPO OLED en définition 2K, tandis que l'écran externe mesurerait 6,62 pouces. Ces dimensions surpassent celles envisagées pour le premier iPhone pliable d'Apple, dont l'écran principal culminerait à 7,7 pouces et l'écran de couverture à 5,3 pouces. Enfin, les deux dalles offriraient un taux de rafraîchissement de 120 Hz afin de garantir une fluidité optimale.

La partie photo ne serait pas en reste. Chaque écran intégrerait un capteur frontal de 20 mégapixels, doublant la définition anticipée pour les caméras selfie du Galaxy Z Fold 8. À l'arrière, quatre capteurs composeraient le module photographique : un capteur de 200 mégapixels, deux modules de 50 mégapixels et un capteur multispectral de 2 mégapixels. L'ultra grand-angle exploiterait probablement l'un des capteurs de 50 mégapixels, tandis que le capteur principal ou le téléobjectif bénéficierait de la définition de 200 mégapixels.