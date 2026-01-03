Une fuite massive dévoile l'intégralité des caractéristiques techniques du prochain smartphone pliable d'Oppo, attendu pour janvier 2026. Le constructeur chinois s'apprête à proposer un appareil aux dimensions généreuses et à la fiche technique particulièrement ambitieuse.
Alors que le marché des smartphones pliants s’apprête à entrer dans une nouvelle phase en cette année 2026, avec l'arrivée potentielle d'Apple et de son iPhone Fold, une fuite d’ampleur inhabituelle détaille quasiment tous les éléments clés du futur Oppo Find N6. Avec une annonce prévue ce mois-ci, l’appareil se positionne clairement sur le segment des modèles grand format, avec des choix techniques ambitieux et une fiche déjà largement documentée.
Oppo Find N6 : des écrans plus grands que ceux de l'iPhone Fold ?
L'Oppo Find N6 adopterait des dimensions particulièrement généreuses. Son écran interne atteindrait 8,12 pouces avec une dalle LTPO OLED en définition 2K, tandis que l'écran externe mesurerait 6,62 pouces. Ces dimensions surpassent celles envisagées pour le premier iPhone pliable d'Apple, dont l'écran principal culminerait à 7,7 pouces et l'écran de couverture à 5,3 pouces. Enfin, les deux dalles offriraient un taux de rafraîchissement de 120 Hz afin de garantir une fluidité optimale.
La partie photo ne serait pas en reste. Chaque écran intégrerait un capteur frontal de 20 mégapixels, doublant la définition anticipée pour les caméras selfie du Galaxy Z Fold 8. À l'arrière, quatre capteurs composeraient le module photographique : un capteur de 200 mégapixels, deux modules de 50 mégapixels et un capteur multispectral de 2 mégapixels. L'ultra grand-angle exploiterait probablement l'un des capteurs de 50 mégapixels, tandis que le capteur principal ou le téléobjectif bénéficierait de la définition de 200 mégapixels.
Le smartphone pliant de ce début d'année 2026
Sous le capot, l’Oppo Find N6 intégrerait la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Les configurations annoncées monteraient jusqu’à 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage. L’autonomie serait assurée par une batterie double cellule d’environ 6 000 mAh, compatible avec la recharge sans fil. Le smartphone proposerait également un lecteur d’empreintes latéral, une connectivité satellite et fonctionnerait sous ColorOS 16, basé sur Android 16.
Plusieurs coloris seraient prévus au lancement, dont Titanium, Deep Black et Golden Orange. Si le lancement initial concernerait la Chine, des rapports récents évoquent une commercialisation possible en Inde. Difficile d’affirmer quoi que ce soit concernant une commercialisation internationale à ce stade, d’autant que l’Oppo Find N5 n’a jamais vu le jour en Europe.