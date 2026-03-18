Trois mois après son lancement, le Galaxy Z TriFold s'apprête à tirer sa révérence. Contre toute attente, Samsung vient de confirmer mettre fin à la commercialisation de son premier smartphone pliable en trois.
C'est désormais officiel : Samsung tire un trait sur son Galaxy Z TriFold. Le groupe sud-coréen a confirmé à Bloomberg l'arrêt de la production de ce smartphone à triple écran pliable, à peine trois mois après sa sortie commerciale. La Corée du Sud sera le premier marché concerné par ce retrait. Outre-Atlantique, les derniers exemplaires disponibles marqueront la fin de l'aventure. Les autres pays où l'appareil était distribué connaîtront le même sort dans les semaines à venir.
Samsung stoppe déjà la production du Galaxy Z TriFold
Il y a quelques mois, nous avions pu prendre en main le Galaxy Z TriFold. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce nouveau joujou à triple volet de Samsung nous avait impressionnés, tant par sa technologie que par sa flexibilité. Nous nous étions même demandé s’il pouvait, à terme, remplacer plusieurs de nos appareils. Pourtant, tout est encore loin d’être parfait. Après plusieurs mois d’utilisation, des défauts d’écran ont fait surface, remettant en question sa fiabilité. Un modèle dont le prix avoisine, pour rappel, les 3 000 dollars.
Malgré ce tarif élevé, le Galaxy Z TriFold a été en rupture de stock dès son lancement, notamment aux États-Unis. Cet engouement s’explique à la fois par l’intérêt des passionnés pour ce format inédit et par des volumes volontairement limités, Samsung ayant restreint l’offre pour mieux contrôler les risques liés à un produit aussi complexe à concevoir.
Produit en très petites quantités (20 000 à 30 000 unités dans le monde), l’appareil reste coûteux à fabriquer et présente encore des fragilités, en particulier au niveau de la charnière et de l’écran. Des contraintes qui ont poussé la marque à éviter une diffusion massive, afin de limiter les retours et les pertes, avant d’annoncer finalement l’arrêt de sa production.
Trois plis, trois mois : le compte est bon
En effet, Samsung a officialisé la fin du Galaxy Z TriFold par la voix d’un porte-parole, qui a confirmé à Bloomberg l’arrêt du produit en Corée du Sud. La même trajectoire est attendue ailleurs, notamment aux États-Unis, où la commercialisation cessera une fois les derniers stocks écoulés.
Au total, le smartphone n’aura été disponible que pendant environ trois mois. Une durée de vie particulièrement courte, vous en conviendrez, mais finalement cohérente avec le positionnement du produit. Aucun remplaçant n’est prévu à ce stade, selon les informations communiquées par le constructeur.
Comme nous l'évoquions dans un précédent article, Samsung cherchait avant tout à prouver sa capacité à développer un smartphone à triple pli avec le Galaxy Z TriFold. Une fois cette preuve apportée, le maintien du modèle n’a plus été jugé nécessaire compte tenu de sa production coûteuse et de son positionnement très restreint.
Cette première tentative laisse toutefois entrevoir le potentiel de cette technologie, appelée, espérons-le, à évoluer avant une éventuelle démocratisation, que ce soit chez Samsung ou chez d’autres fabricants.