Il y a quelques mois, nous avions pu prendre en main le Galaxy Z TriFold. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce nouveau joujou à triple volet de Samsung nous avait impressionnés, tant par sa technologie que par sa flexibilité. Nous nous étions même demandé s’il pouvait, à terme, remplacer plusieurs de nos appareils. Pourtant, tout est encore loin d’être parfait. Après plusieurs mois d’utilisation, des défauts d’écran ont fait surface, remettant en question sa fiabilité. Un modèle dont le prix avoisine, pour rappel, les 3 000 dollars.

Malgré ce tarif élevé, le Galaxy Z TriFold a été en rupture de stock dès son lancement, notamment aux États-Unis. Cet engouement s’explique à la fois par l’intérêt des passionnés pour ce format inédit et par des volumes volontairement limités, Samsung ayant restreint l’offre pour mieux contrôler les risques liés à un produit aussi complexe à concevoir.

Produit en très petites quantités (20 000 à 30 000 unités dans le monde), l’appareil reste coûteux à fabriquer et présente encore des fragilités, en particulier au niveau de la charnière et de l’écran. Des contraintes qui ont poussé la marque à éviter une diffusion massive, afin de limiter les retours et les pertes, avant d’annoncer finalement l’arrêt de sa production.