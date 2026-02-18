Un premier utilisateur, identifié sous le pseudo Odd-Drawer6410, a signalé que l'écran interne de son appareil était devenu entièrement noir et ne répondait plus à aucune interaction. Il a filmé le problème pour le publier sur la plateforme. Selon son témoignage, le téléphone avait fonctionné normalement pendant environ un mois et demi avant l'apparition de cette panne.