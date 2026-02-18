Deux possesseurs du nouveau smartphone pliable de Samsung rapportent des défaillances de l'écran intérieur, dont l'une survenue après seulement cinq jours d'utilisation.
Le Samsung Galaxy Z TriFold ne serait pas si au point que Samsung nous le promet ? Les premiers retours d'expérience concernant le Samsung Galaxy Z TriFold font état de possibles problèmes de fiabilité liés à l'écran pliable interne du smartphone. Deux témoignages distincts ont été publiés sur la plateforme Reddit, décrivant des dysfonctionnements similaires.
Un écran noir après un mois et demi d'utilisation
Un premier utilisateur, identifié sous le pseudo Odd-Drawer6410, a signalé que l'écran interne de son appareil était devenu entièrement noir et ne répondait plus à aucune interaction. Il a filmé le problème pour le publier sur la plateforme. Selon son témoignage, le téléphone avait fonctionné normalement pendant environ un mois et demi avant l'apparition de cette panne.
Un redémarrage a d'abord permis de résoudre temporairement le problème. Cependant, le lendemain, le problème est réapparu. Cette fois-ci en revanche, le redémarrage n'a pas permis de résoudre ce qui aurait pu être un simple bug logiciel. En effet, l'écran intérieur est resté noir, sans même afficher l'animation de démarrage. Le mode sans échec s'est également avéré inefficace.
L'utilisateur précise que l'appareil n'a subi aucun choc ni dommage. Au moment de la première panne, le téléphone était posé à plat, en position ouverte, sur une tablette.
Une panne au bout de 5 jours pour un autre utilisateur
Un second utilisateur, sous le pseudo ThoughtIll3676, affirme que l'écran interne de son Galaxy Z TriFold a cessé de fonctionner après seulement cinq jours d'utilisation. Là encore, une vidéo accompagne le signalement.
Selon son récit, l'écran a d'abord commencé à ne plus répondre correctement aux commandes tactiles, enregistrant des appuis fantômes à des endroits non sollicités. Le lendemain matin, l'écran affichait un blanc uniforme, sans aucune réponse. L'utilisateur mentionne également un bruit de craquement audible lors du pliage et du dépliage de l'appareil, ainsi que la présence apparente d'une bulle d'air sous la surface de l'écran.
Cet utilisateur souligne lui aussi avoir manipulé l'appareil avec précaution, dans des conditions de température stables, et l'avoir relativement peu utilisé.
Cas isolés ou pannes en série à prévoir ?
À ce stade, il est difficile de tirer des conclusions définitives à partir de deux signalements. Ce type de défaillance peut survenir sur n'importe quel smartphone, qu'il soit pliable ou non, et les modèles concernés pourraient simplement être défectueux. Il n'est toutefois pas possible d'écarter l'hypothèse d'un problème plus systématique lié à la conception du dispositif tri-pliable.
Samsung ne s'est pas encore exprimé publiquement sur ces signalements. L'évolution du nombre de cas rapportés dans les semaines à venir permettra de déterminer s'il s'agit d'incidents ponctuels ou d'une tendance plus inquiétante pour ce nouveau format d'appareil.