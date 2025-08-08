Le reste n'est pas forcément plus réjouissant. Comme trop souvent dans les smartphones (à l'exception du Fairphone 6 que je testais il y a peu), la batterie est difficile d'accès quand bien même c'est le composant qui nécessite le plus souvent d'être remplacé. Trop bien collée, elle est aussi fixée à des languettes qui risques de se briser si on tente de la retirer.