Samsung fait grand cas de la finesse record de son tout dernier flagship pliant. Mais cette caractéristique se paie cher en durabilité. On a un conseil : prenez vraiment soin de votre Galaxy Z Fold 7.
- Le Samsung Galaxy Z Fold 7 impressionne par sa finesse record de 4,2 mm, mais cela impacte sa durabilité.
- Réparabilité en baisse : l'écran fragile et les composants collés rendent les réparations complexes et risquées.
- Disponibilité des pièces détachées limitée, malgré un support logiciel de sept ans, selon les experts d'iFixit.
Les smartphones pliants n'ont jamais été des appareils particulièrement durables. Même si les choses se sont bien améliorées au gré des générations, le concept même de charnière rend ces produits particulièrement délicats à manipuler… et bien sûr à réparer. Problème : d'après les experts de iFixit, le récent Samsung Galaxy Z Fold 7 n'évolue pas sur ce point par rapport à son prédécesseur.
Une finesse record au prix de la fragilité
C'est sans doute le meilleur argument de vente du Samsung Galaxy Z Fold 7. Avec une finesse de 4,2 mm déplié, le smartphone pliant de Samsung est plus commode à utiliser qu'il ne l'a jamais été. Un atout qui change la donne, et que l'on doit notamment à son écran interne nouvelle génération, mais qui est aussi le pire énnemi des réparateurs.
Comme le démontre iFixit dans sa vidéo, l'écran est incroyablement bien collé au châssis du smartphone, au point qu'il est difficile, sinon impossible, de le retirer sans endommager le cadre du smartphone. C'est la double peine, car l'écran est également très fragile, au point que même un ongle peut le rayer.
Le reste n'est pas forcément plus réjouissant. Comme trop souvent dans les smartphones (à l'exception du Fairphone 6 que je testais il y a peu), la batterie est difficile d'accès quand bien même c'est le composant qui nécessite le plus souvent d'être remplacé. Trop bien collée, elle est aussi fixée à des languettes qui risques de se briser si on tente de la retirer.
Samsung mauvais élève sur les pièces détachées
Si Samsung fait incontestablement partie des meilleurs fabricants pour les mises à jour de ses produits (le Galaxy Z Fold 7 sera supporté pendant sept ans), ce n'est pas vrai en ce qui concerne la disponibilité des pièces détachées. iFixit profite de son bilan sur le dernier-né pour avertir les utilisateurs et utilisatrices que les pièces détachées pour le Samsung Galaxy Z Fold 6, sorti l'an dernier, sont déjà pour la plupart indisponibles.
Autant de défauts et de complications qui débouchent sur une notation sévère de la part des experts de la réparation : ce sera un 3/10. Seul un autre smartphone pliant, le Google Pixel 9 Pro Fold, a été testé dans ces conditions par iFixit, et repartait de l'atelier avec un 4/10.
L'occasion de remarquer que ce n'est pas parce que l'on est leader de son marché que l'on respecte l'argent que nos clients dépensent pour s'offrir nos produits. À ce titre, Samsung fait forcément penser à Nintendo, dont la Switch 2 — déjà un best-seller — est également un désastre en termes de réparabilité.
