Le mois dernier, Samsung a dévoilé et commercialisé dans la foulée sa nouvelle gamme de smartphones phares à écrans pliables, comprenant le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Flip 7. Alors que le premier modèle a brillamment passé deux tests de durabilité distincts, c'est désormais au tour du Galaxy Z Flip 7 de démontrer sa robustesse face aux épreuves de torture les plus redoutables. Âmes sensibles s'abstenir !