Et ça n'est pas tout. Car en plus de ces problèmes très techniques, la nouvelle console de Nintendo revient avec dans le paquet des Joy-Con utilisant quasiment la même technologie que celle qui accompagnait la précédente Nintendo Switch. Selon les spécialistes d'iFixit, Nintendo aurait gardé la même structure que dans les Joy-Con de base, en changeant simplement les potentiomètres, et non pas les capteurs, ce qui est loin de garantir que le phénomène du Joy-Con Drift ne se reproduise pas.

Car, pour ceux qui se souviennent, il s'agit d'un vieux problème du Joy-Con lié à l'usure prématurée du stick analogique, et qui faisait que la manette pointait dans une direction sans que le joueur n'ait effectué une manœuvre en ce sens. Un problème qui avait dû obliger Nintendo à lancer une campagne de réparation de l'ensemble des Joy-Con, sous garantie ou non.