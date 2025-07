Le Samsung Galaxy Z Fold 7 est passé sur les tables du spécialiste de la certification, Bureau Veritas, afin de prouver officiellement la qualité de l'appareil. Et les tests ont été concluants, puisque le dernier téléphone pliable de Samsung a subi 500 000 pliages, ce après quoi, il continuait à fonctionner.

Ces tests ont été effectués sur une durée de 13 jours, avec une température moyenne de 25°C. Pour ceux qui se demandent à quoi correspond ce chiffre, on estime que l'utilisation moyenne d'un téléphone pliable entraîne environ 100 pliages par jour. Dans ce contexte, les 500 000 pliages équivalent à 10 ans d'utilisation. Un niveau d'utilisation intensif correspondrait lui plutôt à 200 pliages par jour. Et même là, on aurait de quoi être tranquille pour aisément une demi-décennie.