Un téléphone avec un prix à quatre chiffre, mais sans une peinture assez solide pour résister à tous les chargeurs ? Le Galaxy Z Fold 7 montre quelques signes de faiblesse avec une peinture qui s'en va au fur et à mesure sur certains modèles.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7, lancé en juillet 2025, commence déjà à faire parler de lui pour une raison inattendue : des utilisateurs signalent un problème de peinture qui s’écaille sur certains smartphones. Ce phénomène n’est pas nouveau, puisqu’il avait déjà été observé sur le modèle précédent, le Galaxy Z Fold 6.

La peinture du Z Fold 7 bleu semble être la moins robuste. ©Samsung
Des utilisateurs se plaignent sur les réseaux sociaux

Plusieurs propriétaires du Galaxy Z Fold 7 ont partagé leurs expériences sur des forums, notamment Reddit. Ils décrivent une détérioration de la finition de leur appareil, avec une peinture qui se décolle ou s’écaille, et ce, sans que le téléphone n’ait subi de choc ou de chute.

La peinture s'écaille facilement ici au-dessus du bouton de verrouillage. ©Reddit

Les témoignages indiquent que le problème ne semble pas lié à une couleur spécifique. En effet, ce problème semble toucher plusieurs couleurs du smartphone.

La peinture est bien partie sur le côté de ce Z Fold 7. ©Reddit

Si ce problème de peinture semble concerner tous les smartphones, c'est la version bleue qui est ici citée à deux reprises, la plus vendue certainement.

Des chargeurs tiers reconnus coupables ?

Samsung avait déjà reconnu ce type de problème sur le Galaxy Z Fold 6. Dans une page d’assistance dédiée, le fabricant expliquait que l’utilisation de chargeurs non officiels pouvait endommager la finition anodisée de la coque en aluminium. Selon Samsung, des fuites de courant provenant de chargeurs mal isolés pourraient altérer la protection des surfaces métalliques. La marque recommande donc d’utiliser exclusivement des chargeurs certifiés Samsung, conçus pour éviter ce genre de désagrément.

Sur le Z Fold 6, des utilisateurs se plaignaient déjà de ce souci. ©Reddit

Cependant, certains utilisateurs du Galaxy Z Fold 7 affirment avoir utilisé des chargeurs officiels, sans que cela ne puisse empêcher ces problèmes de peinture qui se fait la malle. S'agit-il donc d'un défaut de conception des chargeurs, ou d'un souci lié au processus de peinture et de traitement du smartphone ?

Le problème persiste, Samsung attendu au tournant

Ce qui interpelle, c’est la récurrence du problème entre deux générations successives de smartphones pliables haut de gamme. Malgré les retours des utilisateurs et les informations communiquées par Samsung, le phénomène n’a pas été résolu avec le Fold 7. Bien que le nombre de cas rapportés reste limité, il reste préoccupant pour un appareil commercialisé plus de 1000 euros par le constructeur.

Pour l’instant, Samsung n’a pas communiqué officiellement sur ce sujet concernant le Galaxy Z Fold 7. Les utilisateurs concernés attendent des éclaircissements, voire des solutions, de la part du fabricant.

Source : PhoneArena