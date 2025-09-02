Blackalf

Hormis les smartphones, ça fait des années que je constate que la qualité de fabrication et même de conception de bien des choses est en baisse, quand elles ne versent pas carrément dans la médiocrité.

Bête exemple, ma femme m’a offert pour la Saint Valentin un briquet S.T. Dupont à près de 400 € et 5 mois plus tard il était déjà en panne*. Bref, même les marques réputées sont sur le déclin, à force de rogner toujours plus sur les coûts de fabrication et la qualité des matériaux.