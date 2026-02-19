Le Galaxy Z Trifold devait être l'aboutissement de sept ans d'expertise sur les pliables. Pour certains acheteurs, le rêve a duré moins de deux mois.
Le Galaxy Z Trifold était présenté comme l'aboutissement de six ans de recherche sur les pliables chez Samsung. Nous avions décrypté la stratégie de rareté organisée derrière ce lancement, et les fragilités mécaniques qui justifiaient sa production volontairement limitée. Seulement voilà : les rares acheteurs qui ont mis la main sur l'appareil commencent à partager leurs mésaventures.
Écran noir, écran blanc : les premiers Trifold tombent déjà en panne
Les premiers signaux d'alarme sont remontés sur Reddit. Deux cas concentrent l'attention. Un utilisateur décrit un écran intérieur qui clignote en vert, puis s'éteint, après un mois et demi d'utilisation normale. Les redémarrages ont d'abord semblé corriger le problème. Mais l'écran est finalement resté noir et sans réaction, y compris au démarrage du téléphone. Le second cas est encore plus préoccupant. L'écran intérieur est devenu une surface blanche et figée après cinq jours d'utilisation seulement.
L'utilisateur signale en parallèle un bruit sec audible à chaque ouverture, et une bulle d'air visible sous la dalle. Plusieurs membres de la communauté pointent un câble souple endommagé à l'intérieur. Ce connecteur est le maillon faible classique des appareils pliables. Une panne bien connue des propriétaires de Galaxy Z Fold de générations précédentes. Samsung n'a pas encore réagi publiquement. Le téléphone étant encore sous garantie, les réparations devraient être couvertes. Mais pour un appareil vendu à plus de 2 400 euros, la question va au-delà de la garantie.
Le spectre du Galaxy Fold de 2019 qui refait surface
Ce type de défaillance a un précédent direct. Il est embarrassant pour Samsung. En avril 2019, le tout premier Galaxy Fold n'avait pas tenu une semaine entre les mains des journalistes. Steve Kovach de CNBC voyait son écran scintiller après une journée d'utilisation. Dieter Bohn de The Verge constatait des marques sur la dalle dès les premiers jours. Samsung avait dû retarder le lancement mondial de plusieurs mois. Ce n'était pas un accident, c'était une leçon censée être intégrée.
La mécanique des pliables a un ennemi structurel : le câble souple qui alimente l'écran. Chaque pliage le sollicite un peu plus. Si le mécanisme exerce une tension excessive, il finit par rompre. Ce n'est pas une théorie, c'est de la mécanique de base. Le Trifold complique encore l'équation, avec deux charnières, deux points de pliage, deux fois plus de contraintes internes. Les tests de durabilité indépendants avaient déjà tiré la sonnette d'alarme.
La double charnière montrait des signes d'usure bien avant les 200 000 cycles promis par Samsung. Ces premières pannes d'écran confirment ce que les ingénieurs savaient probablement déjà. La vraie question n'est pas de savoir si les appareils seront réparés sous garantie. C'est de comprendre pourquoi un produit vendu plus de 2 400 euros arrive avec les mêmes failles. Celles d'une version bêta lancée en 2019.