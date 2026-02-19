La mécanique des pliables a un ennemi structurel : le câble souple qui alimente l'écran. Chaque pliage le sollicite un peu plus. Si le mécanisme exerce une tension excessive, il finit par rompre. Ce n'est pas une théorie, c'est de la mécanique de base. Le Trifold complique encore l'équation, avec deux charnières, deux points de pliage, deux fois plus de contraintes internes. Les tests de durabilité indépendants avaient déjà tiré la sonnette d'alarme.

La double charnière montrait des signes d'usure bien avant les 200 000 cycles promis par Samsung. Ces premières pannes d'écran confirment ce que les ingénieurs savaient probablement déjà. La vraie question n'est pas de savoir si les appareils seront réparés sous garantie. C'est de comprendre pourquoi un produit vendu plus de 2 400 euros arrive avec les mêmes failles. Celles d'une version bêta lancée en 2019.