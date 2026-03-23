Selon des certifications repérées en Chine, le Galaxy Z Fold 8 pourrait adopter une recharge filaire jusqu’à 45 W. Une progression notable, alors que tous les modèles Fold depuis plusieurs années plafonnent à 25 W.

Ce changement représenterait une évolution attendue sur cette gamme premium, d’autant que de nombreux smartphones Android proposent déjà des puissances supérieures.

Les documents évoquent également un second modèle, parfois désigné comme un Galaxy “Wide Fold”, qui partagerait cette même capacité de recharge. Ce modèle inédit serait une variation du Galaxy Z Fold, avec un écran principal au format 1:1, soit un écran carré, et un écran avant 18:9.

Si ces informations se confirment, Samsung corrigerait enfin un point régulièrement critiqué, notamment sur les modèles précédents, jugés trop lents à recharger au regard de leur positionnement haut de gamme.