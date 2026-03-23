Le Galaxy Z Fold 8 pourrait enfin corriger l’un des défauts majeurs de la gamme, une évolution attendue depuis plusieurs générations.
Samsung prépare déjà la relève de ses smartphones pliables. Alors que le Galaxy Z Fold 7 a marqué une évolution sur le design, certains points techniques restent en retrait face à la concurrence. Parmi eux, la vitesse de recharge, souvent critiquée. De nouveaux indices repérés dans des documents réglementaires laissent entrevoir un changement important pour le Galaxy Z Fold 8. Une amélioration qui pourrait aussi s’accompagner d’autres ajustements sur la fiche technique.
Une recharge enfin rapide pour les smartphones pliants
Selon des certifications repérées en Chine, le Galaxy Z Fold 8 pourrait adopter une recharge filaire jusqu’à 45 W. Une progression notable, alors que tous les modèles Fold depuis plusieurs années plafonnent à 25 W.
Ce changement représenterait une évolution attendue sur cette gamme premium, d’autant que de nombreux smartphones Android proposent déjà des puissances supérieures.
Les documents évoquent également un second modèle, parfois désigné comme un Galaxy “Wide Fold”, qui partagerait cette même capacité de recharge. Ce modèle inédit serait une variation du Galaxy Z Fold, avec un écran principal au format 1:1, soit un écran carré, et un écran avant 18:9.
Si ces informations se confirment, Samsung corrigerait enfin un point régulièrement critiqué, notamment sur les modèles précédents, jugés trop lents à recharger au regard de leur positionnement haut de gamme.
Une évolution qui reste à confirmer : rendez-vous cet été
D’autres éléments accompagnent ces premières informations. Des rumeurs évoquent notamment une batterie pouvant atteindre 5 000 mAh, ce qui constituerait là aussi une amélioration pour la série Fold.
L’association d’une batterie plus grande et d’une recharge plus rapide pourrait permettre de réduire les temps de charge, tout en améliorant l’autonomie globale.
En parallèle, le Galaxy Z Flip 8, également aperçu dans ces documents, conserverait une recharge limitée à 25 W, dans la continuité du modèle précédent.
Comme souvent avec ce type de fuite, ces données doivent encore être prises avec prudence. Elles proviennent de documents techniques et non d’une annonce officielle. Mais elles donnent un aperçu de l’orientation que pourrait prendre Samsung pour sa prochaine génération de smartphones pliables.
Rendez-vous cet été, la période habituellement choisie par Samsung pour dévoiler ses nouveaux smartphones pliants.