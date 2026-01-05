Samsung prétend vouloir faire maigrir ses pliants tout en gonflant leurs batteries. Un pari qui défie les lois de la physique, à moins que le constructeur ne cache quelque chose sous sa charnière.
Les premières rumeurs autour des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 annoncent des objectifs contradictoires en apparence. Selon un rapport publié par le média coréen Maeil Business, Samsung chercherait à réduire drastiquement le poids de ses futurs modèles tout en augmentant leur capacité énergétique. Le Z Fold 8 pourrait passer à 200 grammes contre 215 actuellement, tandis que le Z Flip 8 tomberait à 150 grammes, soit 38 grammes de moins que son prédécesseur. Dans le même temps, le Z Fold 8 hériterait d'une batterie de 5 000 mAh, un bond de 600 mAh par rapport au Z Fold 7. Cette équation technique semble relever du tour de magie, sauf si le fabricant a trouvé un moyen de contourner les compromis habituels entre densité énergétique et masse.
Des chiffres qui font tiquer les experts
Les affirmations sur le Z Flip 8 suscitent le scepticisme, y compris de la part de SamMobile, source même de l'information. Une perte de 38 grammes sur un appareil déjà fin apparaît « hautement irréalisable » selon le site spécialisé. Pour contexte, le Z Flip 7 pèse déjà 188 grammes, un format compact qui laisse peu de marge à l'allègement sans compromettre la structure mécanique. Cette projection entre en collision avec les leçons tirées du Galaxy Z Trifold, dont la double charnière a révélé des faiblesses mécaniques bien avant le seuil des 200 000 pliages promis.
Du côté du Z Fold 8, les 15 grammes de réduction paraissent plus crédibles. Samsung a déjà démontré sa capacité à affiner ses châssis, le Z Fold 7 détenant le titre de pliant format livre le plus léger au monde avec ses 215 grammes. Mais cumuler cette perte de poids avec une batterie plus volumineuse nécessiterait des matériaux ultralégers comme des alliages de titane ou des cellules à densité énergétique supérieure. Des technologies qui coûtent cher et que Samsung devra intégrer sans répercuter les frais sur le prix final, dans un contexte où les composants électroniques prennent déjà 15% de plus qu'en 2025 et que le prix des S26 reste une question ouverte dans les coulisses du fabricant.
Même avec 5 000 mAh sous le capot, le Z Fold 8 resterait à la traîne face aux constructeurs asiatiques qui exploitent des cellules à base de silicium-carbone. L'OPPO Find N6, concurrent direct, circulerait avec une batterie de 6 000 mAh, soit un écart d'un millier de milliampères-heures qui se traduira par plusieurs heures d'utilisation en plus. Samsung semble jouer la carte du compromis acceptable plutôt que celle de la surenchère, probablement pour conserver des marges de fiabilité après les déboires mécaniques du Trifold, dont les charnières ont plié sous les tests à 145 000 ouvertures.