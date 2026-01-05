Du côté du Z Fold 8, les 15 grammes de réduction paraissent plus crédibles. Samsung a déjà démontré sa capacité à affiner ses châssis, le Z Fold 7 détenant le titre de pliant format livre le plus léger au monde avec ses 215 grammes. Mais cumuler cette perte de poids avec une batterie plus volumineuse nécessiterait des matériaux ultralégers comme des alliages de titane ou des cellules à densité énergétique supérieure. Des technologies qui coûtent cher et que Samsung devra intégrer sans répercuter les frais sur le prix final, dans un contexte où les composants électroniques prennent déjà 15% de plus qu'en 2025 et que le prix des S26 reste une question ouverte dans les coulisses du fabricant.