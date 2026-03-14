Alors que Samsung n'a pas encore officialisé son prochain smartphone pliant, les informations qui circulent sur le modèle à venir sèment le doute. La dernière révélation en date concerne l'autonomie, et elle risque de faire grincer des dents les utilisateurs qui espéraient une évolution.
Le Galaxy Z Flip 8 ne sera pas commercialisé avant plusieurs mois, mais les fuites se multiplient déjà sur la Toile. Après des rumeurs peu enthousiasmantes concernant l'absence d'amélioration du module photo, c'est désormais la batterie qui fait parler d'elle. Les spécifications qui ont filtré révèlent une stagnation qui risque d'en décevoir plus d'un.
Galaxy Z Flip 8 : une batterie toujours divisée en deux modules
Comme les précédents modèles de la série, le Galaxy Z Flip 8 utiliserait deux batteries distinctes, selon les informations obtenues par Galaxy Club et relayées par nos confrères de PhoneArena, . Les références mentionnées dans la fuite sont EB-BF776 et EB-BF777. D’après les données évoquées, la première cellule afficherait une capacité nominale de 1 150 mAh. La seconde atteindrait 3 024 mAh. En combinant ces deux modules, la capacité totale atteindrait environ 4 174 mAh. Cette valeur correspond à la capacité typique du smartphone.
Rappelons que le fonctionnement en double batterie n’est pas nouveau dans la gamme Flip. Samsung utilise cette configuration pour adapter l’alimentation à la conception pliable du téléphone et à l’organisation interne de ses composants.
Une capacité globale identique au modèle précédent
Le point qui retient l’attention concerne la capacité finale annoncée pour l’appareil. Malgré des batteries individuelles différentes, la capacité totale resterait identique à celle du Galaxy Z Flip 7. Selon les dernières informations, la capacité commerciale affichée serait de 4 300 mAh, soit exactement la même valeur que sur la génération actuelle. Autrement dit, le Galaxy Z Flip 8 ne bénéficierait d’aucune augmentation de batterie par rapport à son prédécesseur.
La fuite laisse donc penser que Samsung aurait fait le choix de maintenir ce niveau d’autonomie pour son prochain smartphone pliant. S'il est encore évidemment trop tôt pour tirer la moindre conclusion à l'heure actuelle, les premiers indices laissent toutefois penser que la nouvelle génération de Galaxy Z Flip se présentera, une nouvelle fois, davantage comme une simple mise à jour. Gageons que les prochaines fuites à l'égard du Galaxy Z Flip 8 seront un peu plus enthousiasmantes.