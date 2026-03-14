Comme les précédents modèles de la série, le Galaxy Z Flip 8 utiliserait deux batteries distinctes, selon les informations obtenues par Galaxy Club et relayées par nos confrères de PhoneArena, . Les références mentionnées dans la fuite sont EB-BF776 et EB-BF777. D’après les données évoquées, la première cellule afficherait une capacité nominale de 1 150 mAh. La seconde atteindrait 3 024 mAh. En combinant ces deux modules, la capacité totale atteindrait environ 4 174 mAh. Cette valeur correspond à la capacité typique du smartphone.

Rappelons que le fonctionnement en double batterie n’est pas nouveau dans la gamme Flip. Samsung utilise cette configuration pour adapter l’alimentation à la conception pliable du téléphone et à l’organisation interne de ses composants.