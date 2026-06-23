Le Galaxy Z Flip 8 serait proposé en Cream (crème), Graphite (graphite), Mint (menthe) et Pink (rose). Cette sélection placerait le modèle à clapet dans une palette mêlant teintes sobres et couleurs plus vives, avec deux finitions plus classiques et deux options davantage orientées vers un rendu plus léger.

Le Galaxy Z Fold 8 adopterait de son côté les coloris Cream, Graphite, Lavender (lavande) et Pistachio (pistache). Les deux premières teintes seraient donc communes avec le Flip 8 tandis que Lavender et Pistachio distingueraient plus nettement le grand modèle pliant. La fuite ne s’accompagne toutefois d’aucun visuel, ce qui empêche de connaître précisément le rendu final de ces finitions.

Le modèle le plus haut de gamme, présenté comme le Galaxy Z Fold 8 Ultra, aurait droit à une sélection différente : Cream, Graphite, Green Shadow (vert ombre) et Violet Shadow (violet ombre). Là encore, Cream et Graphite serviraient de base commune à toute la gamme. Les déclinaisons Green Shadow et Violet Shadow seraient réservées à cette version Ultra, sans que leur aspect exact ne soit détaillé dans le rapport.