Une nouvelle fuite détaille les coloris et les capacités de stockage prévus pour les prochains smartphones pliants de Samsung. Les Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 et Z Fold 8 Ultra pourraient ainsi arriver avec une gamme plus variée qu’attendu.
Le géant coréen Samsung n’a encore rien officialisé, mais les informations autour de ses futurs modèles pliants se précisent. Selon un rapport relayé par Digital Citizen, le constructeur sud-coréen préparerait trois appareils distincts pour sa prochaine génération : le Galaxy Z Flip 8, le Galaxy Z Fold 8 et un Galaxy Z Fold 8 Ultra. La fuite détaille également les coloris attendus ainsi que les différentes capacités de stockage prévues.
Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 : quels coloris sont prévus selon les modèles ?
Le Galaxy Z Flip 8 serait proposé en Cream (crème), Graphite (graphite), Mint (menthe) et Pink (rose). Cette sélection placerait le modèle à clapet dans une palette mêlant teintes sobres et couleurs plus vives, avec deux finitions plus classiques et deux options davantage orientées vers un rendu plus léger.
Le Galaxy Z Fold 8 adopterait de son côté les coloris Cream, Graphite, Lavender (lavande) et Pistachio (pistache). Les deux premières teintes seraient donc communes avec le Flip 8 tandis que Lavender et Pistachio distingueraient plus nettement le grand modèle pliant. La fuite ne s’accompagne toutefois d’aucun visuel, ce qui empêche de connaître précisément le rendu final de ces finitions.
Le modèle le plus haut de gamme, présenté comme le Galaxy Z Fold 8 Ultra, aurait droit à une sélection différente : Cream, Graphite, Green Shadow (vert ombre) et Violet Shadow (violet ombre). Là encore, Cream et Graphite serviraient de base commune à toute la gamme. Les déclinaisons Green Shadow et Violet Shadow seraient réservées à cette version Ultra, sans que leur aspect exact ne soit détaillé dans le rapport.
Stockage, noms des modèles et date de lancement évoqués
La fuite évoque également les capacités de stockage prévues. Le Galaxy Z Flip 8 serait listé en versions 256 Go et 512 Go. Les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra iraient plus loin, avec des configurations annoncées en 256 Go, 512 Go et 1 To. Le rapport donne aussi des indications sur la nomenclature de cette future gamme. Le modèle le plus premium serait associé au nom Galaxy Z Fold 8 Ultra et au numéro SM-F976B. Le modèle plus court serait finalement appelé Galaxy Z Fold 8, avec le numéro SM-F971B, et non Galaxy Z Fold 8 Wide comme certaines rumeurs l’avaient précédemment suggéré.
Pour rappel, Samsung devrait présenter ses nouveaux appareils pliants durant la seconde moitié de juillet. En effet, la conférence Galaxy Unpacked estivale devrait plus précisément avoir lieu le 22 juillet prochain dans la capitale du Royaume-Uni, à Londres.