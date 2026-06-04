D’après les images publiées par le leaker, le Galaxy Z Fold 8 adopterait une silhouette plus haute, fidèle à l’approche attendue pour ce modèle. Il intégrerait également trois capteurs photo au dos, un élément qui le différencie immédiatement de la version Ultra montrée dans cette nouvelle fuite. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra, de son côté, apparaît plus court. Ce choix serait lié à son écran interne plus large, au ratio 4:3. La différence de proportions semble donc constituer l’un des principaux éléments de séparation entre les deux appareils.

Autre distinction visible au premier regard : le module photo. Là où le Fold 8 afficherait trois caméras, le Fold 8 Ultra n’en présenterait que deux. Les images montrent aussi une grille de haut-parleur apparente sur le second modèle, détail qui n’est pas signalé de la même manière sur le Galaxy Z Fold 8.

Bien que ces éléments soient issus de maquettes et de fuites, ils corroborent des informations déjà apparues sur la Toile au sujet des deux smartphones. Les précédents rendus avaient déjà donné un aperçu de leur apparence générale, et cette comparaison côte à côte ne fait que rendre les écarts encore plus lisibles. Jugez plutôt.