Les maquettes des deux prochains pliants de Samsung circulent désormais publiquement. Le Z Fold 8 Ultra affiche une silhouette radicalement différente de son petit frère, notamment au niveau de l'écran interne et de la configuration photo.
Les fuites autour des prochains pliants de Samsung continuent de se préciser. Après la diffusion de premiers rendus, de nouvelles images partagées sur X par UniverseIce montrent cette fois des unités factices du Galaxy Z Fold 8 et du Galaxy Z Fold 8 Ultra, présentées dans le même coloris. Ces maquettes ne révèlent pas uniquement les grandes lignes du design. Elles permettent surtout de constater que les deux modèles ne devraient pas se distinguer exclusivement par leur fiche technique ou leur positionnement, mais également par leur format.
Deux formats bien distincts pour les prochains Galaxy Z Fold
D’après les images publiées par le leaker, le Galaxy Z Fold 8 adopterait une silhouette plus haute, fidèle à l’approche attendue pour ce modèle. Il intégrerait également trois capteurs photo au dos, un élément qui le différencie immédiatement de la version Ultra montrée dans cette nouvelle fuite. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra, de son côté, apparaît plus court. Ce choix serait lié à son écran interne plus large, au ratio 4:3. La différence de proportions semble donc constituer l’un des principaux éléments de séparation entre les deux appareils.
Autre distinction visible au premier regard : le module photo. Là où le Fold 8 afficherait trois caméras, le Fold 8 Ultra n’en présenterait que deux. Les images montrent aussi une grille de haut-parleur apparente sur le second modèle, détail qui n’est pas signalé de la même manière sur le Galaxy Z Fold 8.
Bien que ces éléments soient issus de maquettes et de fuites, ils corroborent des informations déjà apparues sur la Toile au sujet des deux smartphones. Les précédents rendus avaient déjà donné un aperçu de leur apparence générale, et cette comparaison côte à côte ne fait que rendre les écarts encore plus lisibles. Jugez plutôt.
Une officialisation qui approche à grands pas
Le Galaxy Z Fold 8 Ultra aurait récemment été aperçu en conditions réelles. L’appareil était toutefois largement couvert, ce qui empêchait d’identifier avec précision les détails de son design. Selon la source, le smartphone donnerait une meilleure impression en réel que sur les rendus, notamment lorsqu’il est comparé au Galaxy Z Fold 8. Le constructeur coréen attendrait d’ailleurs beaucoup de cette version Ultra. Samsung aurait en effet augmenté le volume de production initial de l’appareil, anticipant une forte demande dès son lancement.
Quoi qu'il en soit, les deux modèles sont attendus le mois prochain et seront dévoilés à l'occasion de la conférence Unpacked du 22 juillet. Samsung devrait ainsi présenter deux approches différentes de son smartphone pliant au format livre, avec un Galaxy Z Fold 8 plus vertical et un Galaxy Z Fold 8 Ultra plus compact en hauteur, mais conçu autour d’un écran interne plus large.